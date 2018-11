Black Friday la eMAG: telefoanele Samsung prea ieftine să nu le iei

Black Friday la eMAG vine cu o mulțime de reduceri la telefoane Samsung, iar mai jos găsești câteva oferte pe care să nu le treci cu vederea.

Samsung Galaxy S7 este, în continuare, un telefon bun pe care să te bazezi dacă ai nevoie de un ajutor puternic. Dispozitivul păstrează formatul clasic de ecran, 16:9, fiind ultimul flagship Samsung de acest fel. Camera foto are 12 megapixeli, dar a făcut furori la vremea ei și încă e una excepțională. Smartphone-ul are oricum un raport calitate-preț de top, iar dacă pui la socoteală și faptul că ai o reducere consistentă de Black Friday la eMAG, e greu să nu-l cumperi. Telefonul e disponibil de Black Friday la eMAG aici.

Dacă vrei ceva mai nou și care beneficiază de designul schimbat, atunci Samsung Galaxy S8 e pentru tine. Smartphone-ul a fost lansat anul trecut și vedeta acestuia e ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Firește, dincolo de ecranul AMOLED, ai la dispoziție și o cameră foto de top, cu senzor de 12 MP. Smartphone-ul are 4 GB de memorie RAM, iar alături are procesor Snapdragon 835, astfel că multitasking-ul nu va fi vreodată o problemă. Telefonul va fi 1.500 de Black Friday la eMAG și îl poți cumpăra de AICI.

Samsung Galaxy Note 8 e un telefon bun pe care să te bazezi dacă ești în căutarea unei soluții performante, orientate mai ales către sectorul business. Note 8 este caracterizat, în primul rând, de celebrul S-Pen, pe care îl poți folosi ca să iei notițe, ca să desenezi sau chiar ca să folosești eficient telefonul. Ecranul este mai mare decât cel de pe S8 Plus, cu o diagonală de 6,3 inci, și datorită formulei Infinity, poți fi sigur că ai un raport display-corp imens. Telefonul va avea o reducere bună de Black Friday la eMAG, așa că îl găsești AICI.

Samsung Galaxy A8 e un telefon destul de bun, dacă ești în căutarea unui mid-range care să arate bine, aproape ca un telefon premium. A fost primul care a preluat ecranul cu raport de aspect de 18,5:9 de la flagshipuri, odată cu lansarea de la începutul acestui an. Are specificații destul de bune și reușește să-ți ofere o experiență destul de plăcută în timpul utilizării. Camera foto e și ea foarte bună, mai ales pentru prețul telefonului. Acesta a avut scăderi consistente de la lansare și până acum, iar de Black Friday la eMAG poți să-l iei cu bani și mai puțini, de AICI.

Samsung Galaxy C5 e un telefon ceva mai de buget decât celelalte prezentate, dar e o opțiune bună dacă nu vrei să te întinzi mai mult decât îți e plapuma. Smartphone-ul are procesor mid-range, Snapdragon 817, iar alături de acesta ai parte și de 4 GB de memorie RAM. Telefonul are ecran Full HD, cu format 16:9, iar diagonala e de 5,2 inci. Camera foto principală are 16 megapixeli, iar cea secundară are senzor de 8 megapixeli, fiind numai bună pentru selfie-uri. Telefonul va avea un preț bun de Black Friday la eMAG și îl găsești AICI.