Black Friday la eMAG: iPhone sub 3.000 de lei de cumpărat acum

Este binecunoscut că iPhone-urile sunt telefoane scumpe. Dacă vrei un iPhone află că nu trebui să-ți golești buzunarele pentru un model. De-aia ai campania Black Friday de la eMAG.

Vrei un telefon Apple, dar nu vrei să dai cei 1.000 de euro ceruți de companie? Poți să profiți de reducerile de Black Friday de la eMAG.

Există mai multe soluții pentru tine dacă vrei să lași Android-ul și să treci la iOS. Nu-ți vei putea lua iPhone Xs sau iPhone Xs Max cu 3.000 de lei, dar te poți uita la modele mai vechi de iPhone care sunt foarte utile și în prezent. eMAG are de Black Friday o ofertă consistentă pentru așa ceva.

Cea mai evidentă alegere dacă vrei un iPhone sub 3.000 de lei este iPhone 8, lansat în urmă cu un an. Apple a trecut la un design bazat pe sticlă pentru iPhone 8, dar telefonul și-a păstrat același look premium. Iar asta îi asigură telefonului rezistență la apă și la praf și permite încărcarea wireless. Plusuri importante. De Black Friday la eMAG prețul scade și mai mult.

Da, iPhone 8 este un telefon mic și are un ecran de doar 4,7 inci, dar este un ecran Retina HD care arată foarte bine și un asemenea telefon poate fi extrem de util dacă te-ai săturat de telefoanele mari pe care trebuie să le controlezi cu două mâini. iPhone 8 îl găsești aici și vine cu un procesor A11 Bionic, 2 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și rulează iOS 11, însă poate fi actualizat la cel mai recentă versiune a sistemului de operare, iOS 12.

Dacă vrei un iPhone mai mare, dar vrei să rămâi încadrat în buget atunci ai putea să mai treci o generație înapoi. iPhone 7 Plus are un ecran IPS LCD Retina de 5,5 inci, 3 GB RAM și 32 GB spațiu de stocare, iar procesorul este A10 Fusion. Chiar dacă este un model mai vechi și acesta va beneficia de update la iOS 12 ceea ce-l va face un telefon numai bun pentru 2018. Bateria nu este la fel de mare ca pe alte modele și nu are nici încărcare wireless, dar rămâne un iPhone și un punct de intrare în ecosistemul iOS.

Dacă aceste două modele nu te-au convins atunci mai am pentru tine varianta iPhone 7 și iPhone 6s. Ambele modele au un ecran Retina de 4,7 inci, 2 GB RAM și 32 GB spațiu de stocare și pe ambele ai o cameră foto pe spate de 12 MP. Atât iPhone 7, cât și 6s sunt eligibile pentru trecerea la cea mai recentă versiune a iOS. Telefonele sunt în continuare capabile să îndeplinească cu succes sarcinile obișnuite de browsing și butonare.