Black Friday la eMAG: cel mai bun iPhone pe care să-l iei în România

Black Friday este la eMAG și sunt reduceri la televizoare, telefoane, produse pentru bebeluși și multe altele. Dacă ai așteptat tot anul pentru Black Friday la eMAG ca să-ți iei un iPhone atunci ai parte de o ofertă bună.

iPhone X, iPhone 8, iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max: modelele de iPhone-uri care sunt acum pe piață și care te-ar putea interesa. Totuși, dacă nu știi exact ce să îți cumperi află că nu ești singur. Totuși, prețurile sunt prea bune de Black Friday la eMAG ca să nu cumperi ceva. Fiecare telefon are puncte plus și puncte minus și mai trebuie să mai ții și cont de preț și de ce reduceri fac retailerii.

iPhone XS Max la eMAG de Black Friday

iPhone XS Max pare a fi telefonul pe care ar trebui să-l alegi având în vedere că este cel mai mare și cel mai frumos iPhone de pe piață, însă trebuie să ții cont și de preț, dar și de mărime (un telefon cu diagonala de 6,5 inci nu este foarte ușor de controlat cu o mână, mai ales unul atât de alunecos ca iPhone Xs Max). Xs Max are un ecran OLED de 6,5 inci HDR, are 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. De asemenea, are cel mai performant procesor Apple A12 Bionic și rulează iOS 12.

Sistemul dual de cameră (12 MP + 12 MP) a fost îmbunățit, fotografiile arată mai bine și acum ai oțiunea de a face fotografii HDR și modul de fotografiere portret a fost îmbunătățit. Telefonul e la eMAG de Black Friday cu un super preț. Îl găsești aici. Dacă vrei ce-i mai nou, dar Max este prea mare pentru tine atunci poți să încerci iPhone Xs care tot un display OLED, dar și aceleași componente tehnice. Acesta e disponibil tot în campania de Black Friday la eMAG și o accesezi aici.

Black Friday la eMAG: iPhone XR

Anul acesta, Apple a venit și cu o variantă mai accesibilă de iPhone numit iPhone XR. Să nu crezi că este un telefon ieftin, vorbim de Apple aici, dar este mai accesibil. Îl găsești aici la eMAG. Dacă vrei să dai mai puțin pe un telefon iPhone atunci trebuie să faci câteva compromisuri. Vestea bună este că iPhone XR vine echipat cu același procesor puternic regăsit și pe XS, A12 Bionic, rulează tot iOS 12, are o diagonală de 6,1 inci și ai și modul portret de fotografiere de pe iPhone X și iPhone XS, chiar dacă telefonul are o singură cameră.

Compromisurile sunt următoarele: ai 3 GB memorie RAM (deși nu ar trebui să te afecteze prea mult), ai o singură cameră în loc de două și ai un ecran IPS LCD pe care Apple îl numește Liquid Retina în loc de OLED-ul regăsit pe iPhone X și XS.

Da, ecranul nu este la fel de bun ca cel OLED, însă pentru a avea un ecran bun nu contează doar să ai un panou bun, ci trebuie luate în considerare și calibrarea culorilor, luminozitatea display-ului și alte lucruri. Deși este doar un ecran HD cu o densitate de pixeli mică (326 ppi) asta nu înseamnă că este un ecran prost.

Astfel, la XR vei avea încărcare wireless, vei avea fotografiile portret, Face ID, gesturile de navigare, iar prețul este mult mai mic decât al XS-ului. În plus, dacă te-ai plictisit de telefoanele monotone (negru, alb, gri) atunci iPhone XR ar putea să te atragă și mai mult deoarece vine în mai multe culori aprinse precum roșu, galben sau albastru. Având în vedere ceea ce primești și la ceea ce renunți, iPhone XR ar putea fi cel mai bun iPhone pe care să-l cumperi în România. De Black Friday la eMAG, va fi disponibil AICI.

iPhone X la reducere de Black Friday la eMAG

Totuși, dacă vrei neapărat acel ecran OLED și două camere pentru zoom optic atunci poți să te uiți la iPhone X. Telefonul a fost anunțat anul trecut, dar este în continuarea unul dintre cele mai bune telefoane pe care le poți cumpăra în prezent. Este un telefon performant, cu un sistem de operare optimizat și unde nu o să ai probleme în a rula aplicațiile obișnuite, arată și se simte premium și este un telefon care face fotografii foarte bune.

iPhone X are un procesor A11 Bionic, 3GB și un spațiu de stocare 64 GB și este redus de Black Friday la 3500 de lei, o reducere de 24%, de la 4599 de lei. La un astfel de preț, iPhone X devine o alegere foarte tentantă, fiind disponibil de Black Friday la eMAG aici.

iPhone 8 și 8 Plus de Black Friday la eMAG

Nu în ultimul rând, ar trebui să iei în considerare și iPhone 8 sau iPhone 8 Plus. Le găsești al prețuri bune pe eMAG și ar putea fi dispozitive bune de intrare în ecosistemul și în lumea Apple. Telefoane sunt performante și sistemul de operare poate fi actualizat la cea mai recentă variantă, ceea ce înseamnă că ai parte de cele mai noi funcții pe care le au și cei cu iPhone XS.

În plus, dacă urăști ecranul decupat, ce a fost introdus pe iPhone X, atunci iPhone 8 este singura ta opțiune dacă vrei un telefon Apple performant și fără breton. Sigur, nu ai gesturile de navigare de pe iPhone X, dar ai Touch ID, sistem ce este foarte rapid și precis. Cele două modele sunt fie aici de Black Friday la eMAG, pentru 8, fie aici în campania de Black Friday a eMAG pentru 8 Plus.