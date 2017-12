Top telefoane din 2017 care să-ți înlocuiască aparatul foto

E greu să alegi un telefon bun în 2017, sunt prea multe, dar dacă pornești de la cel mai important criteriu pentru tine, atunci ai mai multe șanse. Așa am ajuns la acest top telefoane excelente pentru camera foto.

Un telefon, în 2017, începe de la ecran și OLED a ajuns un standard al calității. Pe același ecran vei vedea și ce poze faci cu telefonul, iar claritatea, contrastul și redarea culorilor sunt elemente foarte importante. Eu sunt însă pasionat de fotografie și, uneori, videografie. Așa că m-am orientat spre unele modele care excelează.

Am alcătuit acest top cu telefoane atât pe bază testelor derulate de DxOMark, cât și pe baza experienței personale. Singurul pe care nu l-am folosit este Google Pixel 2 XL. Nu e oficial disponibil în România, așa că îl voi recomanda doar pe baza ratingului dat de DxOMark.

Sigur, aceste telefoane nu vor înlocui o cameră foto mirrorless, de exemplu, care costă cel puțin 1.000 de euro, dar nu este rezonabil nici să cari în vacanțe un DSLR greoi, entry-level. Diferența de calitate, în astfel de circumstanțe, nu este atât de mare, cât să fie justificat disconfortul. În plus, faci o poză sau filmezi mult mai repede cu un telefon decât cu un DSLR, iar despre distribuire imediată online nici nu mai vorbim.

Trei telefoane pe care să alegi pentru cameră

Primul telefon pe listă este iPhone X. Vine cu două camere foto, ambele de câte 12 megapixeli, cu f/1.8, respectiv f/2.4, cu stabilizare optică și capabile să filmeze 4K și slow motion. Odată ce-ai ales un iPhone X, poți fi sigur de cea mai bună calitate pe care o poate oferi un telefon cu iOS. De asemenea, ai o mulțime de aplicații în care poți procesa imaginile pentru a le da acea tușă personală. Din nefericire, încă e disponibil doar la precomandă.

E disponibil la: eMAG și Quickmobile

și Puncte pro pentru cameră: rapiditate, calitate, stabilizarea foarte bună și teleobiectiv (pe unul dintre senzori)

O experiență plăcută pentru acest an a venit de la Huawei. A reușit cu modelul Mate 10 Pro să implementeze, atât hardware, cât și software, un ansamblu dublu de camere și să livreze poze foarte bune. Are doi senzori: 12 megapixeli color și 20 megapixeli alb-negru cu f/1.6 pentru fiecare. Oferă stabilizare optică și posibilitate de zoom optic. Are și cel mai mic preț dintre toate telefoanele recomandate pentru cameră.

E disponibil la: eMAG , Quickmobile și PC Garage

, și Puncte pro pentru cameră: mod monocrom, diafragma (mai multă lumină către senzor), aplicația (control manual foarte bun), calitate

În mod normal, aici aș fi recomandat Galaxy Note 8, dar nu e cazul dintr-un singur motiv: prețul e prea mare pentru ce oferă camera foto. Sigur, are doi senzori, doar că avantajul nu e prea mare. De asemenea, bateria e mai mică decât pe telefonul pe care îl voi recomanda: Samsung Galaxy S8 Plus. Acesta are un senzor de 12 megapixeli cu f/1.7, stabilizare optică și livrează imagini de calitate atât pentru print, cât și pentru social media. Ziceam de ecran, iar la acest capitol Samsung, cu tehnologia S-AMOLED, reușește să fie lejer în frunte.

E disponibil la: eMAG , Quickmobile și PC Garage

, și Puncte pro pentru cameră: aplicația, calitatea, viteza

Alte telefoane pe care să le iei în calcul

Dacă nu exista iPhone X, acum am fi vorbit doar despre iPhone 8. Tocmai de aceea nu ajunge decât în categoria „alternative”, iar prețul deloc mic îl face să fie o alternativă greu de ales. Totuși, iPhone 8 Plus e în top când vine vorba de calitatea fotografiilor. E, de fapt, cu puțin în urma iPhone X. Are tot două camere, de câte 12 megapixeli cu teleobiectiv pentru una dintre ele, doar că are f/2.8 pe aceasta. Mai mult, n-are stabilizare optică decât pentru cea wide.

E disponibil la: eMAG , Quickmobile și PC Garage

, și Puncte pro pentru cameră: interfața, viteza, calitatea

Google Pixel 2 XL e bun, cel puțin din ce impresii a stârnit până acum. Din păcate, în România e destul de rar și prețul e destul de ridicat. Dacă nu te interesează însă asta, este un telefon de cumpărat oricând îl locul iPhone X pentru foto și video. Are o singură cameră, de 12 megapixeli cu f/1.8, doar că algoritmii Google o fac să iasă în evidență prin stabilizarea optică și digitală foarte bună pe video, prin viteză și prin simplitatea aplicației.

E disponibil neoficial la: eMAG și Quickmobile

și Puncte pro pentru cameră: rapiditate, calitate, stabilizare foarte bună pentru video

Alte cinci telefoane care se descurcă rezonabil pe foto: Huawei P10 Plus, iPhone 8 (clasic, cu ecran de 4,7 inci), OnePlus 5, ASUS ZenFone 4 Pro și Nokia 8.

La finalul acestui articol, ca în cazul multor recomandări când vine vorba de foto, ține cont că megapixelii nu contează. Sony, de exemplu, a avut mereu 20MP, dar niciodată n-a excelat. HTC, de asemenea, a avut un telefon cu cameră dublă, dar fără o aplicație foarte bună și fără opțiuni excelente. Acum vrea să revină la această formulă. Contează fișierul final, ajutat de hardware și software pentru a fi cum îți place. Recomandarea personală de top trei telefoane e așa: iPhone X, Huawei Mate 10 Pro și Google Pixel 2 XL.