Samsung anunță din când în când câte un telefon cu clapetă. E rândul modelului W2018, unde camera iese în evidență.

Samsung W2018 a pornit ca un zvon și se știa despre acesta că are două ecrane. Ambele sunt de 4,2 inci la rezoluție full HD. Deși ai crede că e un design demodat, restul specificațiilor sunt din acest an. Astfel, Samsung a dotat telefonul cu un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee, 6GB de memorie RAM și 64 sau 256GB spațiu de stocare. Firesc, are Android, dar Nougat, nu ultima versiune. Pare un obicei prost al Samsung de-a folosi versiuni vechi, deși cele noi sunt disponibile.

Altfel, Samsung W2018 are și suport dual SIM, 4G și WiFi, iar portul de încărcare este USB-C. Iese în evidență camera foto. Are o rezoluție de 12 megapixeli cu f/1.5 până la f/2.4, în funcție de situațiile în care faci poze. Mai mult, companai se pare că folosește algoritmi de inteligență artificială în aplicația camerei pentru a controla cât mai bine cum e utilizată diafragmă. E o promisiune îndrăzneață și probabil o funcționalitate pe care o vei vedea pe Galaxy S9.

Samsung a pus pe telefon și o cameră de 5MP cu f/1.9, o baterie de 2.300 mAh cu încărcare rapidă și cititor de amprentă. Ce mai e ciudat la telefon e că prețul de pornire va fi de peste 2.000 de dolari, undeva aproape de 2.400 de dolari. Telefonul a fost gândit pentru China, unde se pare că designul de tipul acesta prinde foarte bine, dar costul îl poziționează într-o ligă premium proprie.

Dacă ți s-a părut prea scump un iPhone X la 1.000 de dolari, preț de pornire, atunci Samsung W2018 îți arată că se poate și mai mult. Sigur, nu vei vedea telefonul adus oficial în Europa, dar dacă îl vrei l-ai putea cumpăra direct din China. E deja oficial din 1 decembrie.