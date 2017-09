iPhone X vs. Galaxy Note 8: ce să alegi între cele mai bune

iPhone X a fost anunțat oficial, pe 3 noiembrie e în magazine. Samsung Galaxy Note 8 e de azi. Ce cumperi, ce aștepți?

iPhone X și Galaxy Note 8 sunt cele mai populare telefoane anunțate anul acesta. Ambele au ecrane similare, ambele au cele mai noi tehnologii și ambele costă mult. Unul vine mai târziu, unul este de astăzi în magazine.

Prețul unui iPhone X începe de la 5.300 de lei pentru România și ajunge la 6.100 de lei, dacă alegi varianta cu 256GB spațiu de stocare. Prețul unui Galaxy Note 8 începe de la 4.500 de lei și se oprește aproape tot acolo, că versiunile de 128GB și 256GB vor fi mai rare în România. Pe scurt, 5.300 de lei vs. 4.500 de lei și aici decizia ar fi simplă: cel mai ieftin. Nu-i însă doar atât.

iPhone X vs. Galaxy Note 8: specificații și atuuri

Puse unul lângă altul, și comparate doar la nivel hardware, e un avantaj parțial pentru Galaxy Note 8. iPhone X are un ecran de 5,8 inci la rezoluție Super Retina (2.436 x 1.125 pixeli), are procesor A11 Bionic cu șase nuclee, 3GB de memorie RAM, cameră foto dublă cu senzori de 12 megapixeli la f/1.8, respectiv f/2.4, o cameră frontală de 7MP și iOS 11. Se încarcă prin port Lightning.

Galaxy Note 8 are ecran de 6,3 inci la rezoluție QuadHD+ (2.960 x 1.440 pixeli), procesor Exynos 8895 cu opt nuclee (cu Snapdragon 835 vine în China și SUA), 6GB de memorie RAM, cameră foto dublă de 12 megapixeli cu f/1.7, respectiv f.2.4, o cameră frontală de 8MP și Android Nougat. Se încarcă prin port USB-C.

Ce au în comun iPhone X și Galaxy Note 8: ambele rezistă la apă, se încarcă wireless, au fast charge (cu mențiunea că la iPhone X cumperi separat un încărcător potrivit), folosesc același tip de ecran, dar la rezoluții diferite, au camere cu stabilizare optică și ambele îți permit să te autentifici folosind scanarea facială. Și aici începe diferențele. Acolo unde Galaxy Note 8 se bazează doar pe imagine, iPhone X are o cameră care-ți scanează fața 3D în 30.000 de puncte.

Galaxy Note 8 are și senzor de amprentă, chiar dacă pus pe spate și dificil de ajuns la el cu o priză normală a telefonului, iPhone X are funcționalități de realitate augmentată și un mod de iluminare a fotografiilor adus în premieră pe un telefon. Galaxy Note 8 are un procesor cu opt nuclee și mai multă memorie RAM, dar optimizarea software de pe iOS 11 face ca telefonul Apple să fie la fel de rapid, dacă nu chiar mai rapid în anumite cazuri.

Și un detaliu foarte important: iPhone X vine din prima cu cel mai nou sistem de operare. La Galaxy Note 8 vei mai aștepta până când Android Oreo ajunge pe el. Te mulțumești cu ce-a fost mai bun anul trecut. Iar Galaxy Note 8 mai are și un S Pen, un stylus ca să desenezi sau iei notițe mai bine. Dacă ții neapărat la așa ceva. A devenit însă un trademark pentru această serie.

Ce alegi între iPhone X și Galaxy Note 8

Dacă îți place iOS, atunci alegerea e simplă: iPhone X. E cel mai nou, cel mai bun, cu opțiuni indisponibile pe iPhone 7 sau iPhone 8. Dacă îți place Android, atunci alegerea e complicată. Pe lângă Galaxy Note 8 mai sunt LG V30, urmează Google Pixel 2, iar în octombrie vine și Huawei Mate 10. Ce-i drept, comparativ cu acestea, Galaxy Note 8 face poze mai bune.

Când vine vorba de noutăți, de un oarecare sentiment că ai ceva nou în mână, atunci iPhone X este alegerea firească. Nu mai are buton fizic, navighezi cu diverse gesturi prin interfață, iar aplicațiile de realitate augmentată se vor dezvolta mult în următorul an. Totodată, este telefonul care ar oferi cea mai bună experiență de deblocare cu scanarea feței. Galaxy Note 8 are scanner de iris, dar nu funcționează din orice poziție.

În fapt, Samsung Galaxy Note 8 este un Galaxy S8 Plus cu ecran nițel mai mare, S Pen și două camere. Iar prețul este mai mare decât al Galaxy S8 Plus (care costă acum cu aproape 1.000 de lei mai puțin decât Galaxy Note 8).

Acestea fiind consemnate, dacă nu ești fanul vreunei mărci, dar vrei un telefon high-end cu funcționalități noi, cel mai nou sistem de operare și prețul nu contează, iPhone X este alegerea cea mai bună. Dacă prețul e important, vrei premium și Android, te poți mulțumi cu Galaxy Note 8.