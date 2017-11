Oferte de Black Friday la zeci de magazine: eMAG are ceva special

Black Friday ține o zi doar la eMAG. Alte magazine, cum ar fi Altex, Flanco, ține un weekend întreg și chiar mai mult.

Sunt magazine care au început Black Friday undeva la începutul lunii și trag tare să facă ceva vânzări până aproape de finalul lui noiembrie. eMAG a promis o zi și a livrat, iar acum continuă cu eMAG Crazy Days din care ți-am recomandat de ieri telefoane, electrocasnice și produse la preț bun în general.

Black Friday continuă la magazine mici și mari, iar ofertele și reducerile la retailerul eMAG se extind până luni, sub denumirea Crazy Days. De asemenea, merită menționat că rămân în cursă magazine online precum PC Garage, Flanco, Altex, CEL.ro, evoMAG, Elefant, Fashion Days, F64 sau Quickmobile. Pentru unele magazine, 19 noiembrie este ultima zi de reduceri negre. Altele se întind însă până luni sau chiar până la mijlocul săptămânii viitoare.

Așa cum îți spuneam, în rândurile de mai sus, ziua cu cele mai mari reduceri din an pentru eMAG s-a încheiat. Totuși, retailerul oferă, timp de trei zile, o serie de reduceri substanțiale la o gamă variată de produse. Campania fulger eMAG cu „prețuri nebune” este intitulată Crazy Days, iar produsele sunt disponibile online.

Black Friday încă deschis la Flanco

Flanco a avut de Black Friday cel mai bun preț pentru Samsung Galaxy Note 8. Stocurile s-au terminat, dar au rămas în oferte foarte multe telefoane Huawei la un preț bun, apoi sunt cele mid-range care încă sunt bune. Trebuie doar să fii atent să aibă Android 7 Marshmallow cel puțin, ecran decent și să arate bine (că și designul contează). Găsești însă pe site-ul Flanco toate ofertele de Black Friday.

Nu omite nici categoria resigilate, unde sunt multe reduceri la produse doar scoase din cutie. Aici am remarcat reduceri mari în special la electrocasnice, laptopuri și unele telefoane pe care poate nu le-ai prins la oferta de Black Friday.

PC Garage îți aduce oferte de Black Friday pentru gaming

Când vine vorba de PC Garage, aici cel mai bine cauți produse de gaming, componente și PC-uri numai bune să scoți maximum din orice joc video. La o primă vedere am găsit reduceri foarte mari la mouse-uri, tastaturi deosebite pentru gaming și, în special, căști care te ajută să auzi orice se întâmplă pe lângă tine în joc. Toate acestea sunt disponibile în secțiunea dedicată gamingului.

Asta nu înseamnă că n-au și dispozitive mobile, iar aici am remarcat un Samsung Galaxy S8 Plus cu o reducere mare. Mia sunt disponibile la diverse oferte telefoane de la Lenovo, de la Huawei, în special, dar și de la Xiaomi. Dacă vrei să-ți schimbi telefonul, ar trebui să vizitezi categoria dedicată de la PC Garage.

Black Friday mai ai și la Quickmobile cu reduceri excelente la accesorii

Quickmobile a promis în această perioadă reduceri de până la 90% la accesorii și toate acestea sunt pe site-ul magazinului. Și chiar dacă nu recomandăm prea des telefoane de la chinezi, Xiaomi Mi Mix 2 este o excepție binevenită. Are un ecran până pe margine, un spațiu imens de stocare și 6GB de memorie RAM. Unde mai pui că acum e disponibil la cel mai mic preț.

Cum Quickmobile s-a remarcat pe telefoane, mi se pare firesc să-ți recomand produse și reduceri de Black Friday din categoria dedicată. Astfel, magazinul a adus deja în România Huawei Mate 10 Lite (va fi lansat oficial în curând), listează Nokia 8 dual SIM la un preț mai mic și încă are un preț excelent la LG G6, telefon lansat în primăvară și e vârful de gamă al LG.

eMAG nu mai are Black Friday, dar are Crazy Days

Cum îți ziceam și mai sus, eMAG continuă campania de reduceri cu o denumire nouă: Crazy Days. Nu mai sunt ofertele excepționale de Black Friday, dar la telefoane încă au rămas prețurile bune din ziua de 17 noiembrie. Mai mult, electrocasnicele au reduceri mari, așa că mai jos găsești câteva recomandări, iar site-ul eMAG e disponibil să-l cercetezi.

Găsești la preț Black Friday și mașina de spălat Samsung WW80J5345MW/LW dotată cu funcția Eco Buble și are o capacitate de opt kilograme. În plus, este o mașină de spălat premium, am putea spune, deoarece face parte din clasa A+++. Dacă te grăbești o poți lua de eMAG și să economisești vreo 800 de lei.

Aspiratorul cu filtrare prin apă Zelmer 829.5SK are 1500 W și un tub telescopic din metal, iar eMAG îl are la preț bun. Este perfect pentru spațiile înguste, dar și pentru murdării de multe feluri, cum s-ar zice. Vine cu un filtru HEPA, iar prețul este la fel de mic pe cât este și aspiratorul, pentru că de Crazy Days îl găsești cu 34% mai ieftin.

Televizorul LG 32LJ510U e o opțiune accesibilă dacă vrei un TV cu diagonala de 80 de centimetri, suficient de mare încât să-ți ofere o experiență nouă de vizionare. Televizorul vine cu rezoluție HD și cu două boxe de câte 10 W fiecare, pentru un sunet plăcut. În campania Crazy Days, televizorul LG32LJ510U are o reducere de 33%.

Nu în ultimul rând, un PlayStation 4 Slim la reducere reprezintă o soluție foarte bună dacă vrei să te distrezi odată ce ți-ai cumpărat un televizor. Consola este în variantă slim și are un HDD de 500 GB, suficient de încăpător pentru majoritatea titlurilor preferate. În plus, de Crazy Days, consola vine și cu o reducere de 11%.