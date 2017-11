eMAG de Black Friday are oferte la aparate de încălzire

eMAG a dat startul la Black Friday de la prima oră a dimineții, dar mai ai timp să-ți cumperi câte ceva, asta dacă te grăbești.

Catalogul eMAG s-a lăsat așteptat și anul acesta, însă are și motive. Două milioane de produse sunt băgate sub eticheta Black Friday, ceea ce înseamnă că și prețurile sunt pe măsură. Că tot nu aflăm în sezonul rece, ai o listă cu câteva dispozitive pentru climatizare și încălzire.

Campania eMAG pentru Black Friday are și aparate de climatizare în încălzire de climatizare.

Aparatul de aer condiționat Daecoo DSB-F1281ELH-VK are o capacitate ridicată de răcire sau încălzire, printr-un consum mai mic de energie. Face parte din Clasa A++, iar răcirea este de 12000 BTU. Are încorporat inverter ECO, iar prin apăsarea butonului „Turbo“ va răci aerul din încăpere până la maximum de 16 grade Celisus. Îl găsești AICI cu o reducere aplicată de Black Friday de 18%.

Centrala termică Ariston Clas One încălzește și prepară apă caldă menajeră, cu o putere de 24 kW. Se amplasează mural, funcționează pe combustibil gazos, iar tehnologia ONE de condensare cu schimbător de căldură nou îți oferă confortul și căldura, în mod eficient, direct de la tine din casă. În plus, vine cu XraTech, iar produsul la prețul de Black Friday de 2.949 îl găsești AICI.

Caloriferul electric TESY CC 3012 E05 W asigură o încălzire uniformă și rapidă a încăperii tale. Radiatorul cu ulei CC are o suprafață de schimb de căldură per element cu 35% mai mare față de caloriferele electrice obișnuite și asigură o încălzire mai rapidă, cu un nivel de confort ridicat. De AICI îl iei cu 40 de lei mai ieftin.

Focar șemineu electric încorporabil 3D Dimplec Optiflame DF2010-EU cu cele mai avansate tehnologii din momentul de față, care creează focul virtual 3D. Efectul de flacără este dat cu ajutorul proiecției luminii pe un suport fotosensibil, iar „plasma artificială“ este produsă cu ajutorul moleculelor de apă aflate în mișcare și iluminate. AICI îl găsești la 999 lei, de la 1.531 lei.