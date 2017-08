Un Atari 2700 de la consignație s-a vândut cu o sumă astronomică pe eBay

Investițiile în console clasice de gaming precum Atari 2700 se anunță a fi foarte inspirate pentru cei care vor să se îmbogățească rapid pe eBay.

Atari 2700 sau Atari Remote Control VCS ar fi trebuit să fie o consolă de gaming lansată de Atari în 1981. Din păcate pentru fanii brandului, consola a rămas doar în stadiu de prototip, chiar dacă avea mari șanse să devină un succes datorită faptului că era compatibilă cu toate jocurile și accesoriile de la Atari 2600, dar venea la pachet cu controllere wireless. În plus, suporta o soluție de interacțiune complet nouă cu o combinație de joystick, pedale și switch-uri sensibile la atingere. Din motive necunoscute, s-au produs cel puțin 12 astfel de console, chiar dacă nu au fost niciodată comercializate în mod oficial.

Tocmai din acest motiv, a fost foarte mare surpriza unui internaut de pe Reddit care a găsit un Atari 2700 la o consignație. Individul cu pseudonimul L064N nu a știut exact la ce se uită, dar o căutare rapidă pe Google l-a convins că respectivul gadget poate fi valorificat cu o avere. ,,Am fost la consignația DAV din Oceanside azi cu 10 minute înainte să se închidă și am văzut-o pe raft. Mi s-a părut ciudat că nu am văzut niciodată o consolă Atari la fel. O căutare rapidă pe Google m-a făcut să cred că este vorba de un prototip rar, așa că am cumpărat-o.” L064N a relatat întreaga sa aventură pe Reddit.

În final, consola a fost achiziționată cu doar 30 de dolari. Nu a durat mult până când a vândut-o pe Ebay cu 3000 de dolari pentru un profit de 2970 de dolari în doar câteva zile. Ar fi avut șanse să o vândă cu mult mai mult decât atât dacă ar fi pus mâna și pe unul sau două controllere wireless compatibile cu consola. Acelea nu au ajuns însă la consignație. Un angajat Atari i-a confirmat că, împreună cu controllerele wireless, ar fi putut să sară până la 5000 de dolari.