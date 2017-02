Allview X4 Soul este cel mai nou telefon din gama producătorului din Brașov, iar acesta se mândrește cu un sistem de cameră dual, alături de alte specificații puternice.

Punctul forte al noului Allview X4 Soul este sistemul de camere principale ale smartphone-ului. Astfel, acesta are o cameră cu senzor de 13 MP și f/2.0, complementată de o altă cameră foto, ce are senzor de 5 MP și f/2.2. Prima dintre camere este creată pentru a funcționa și în condiții de luminozitate scăzută, în timp ce a doua este utilă pentru crearea unui efect de blur obținut de obicei cu ajutorul unor aparate foto DSLR.

Camera din față nu se lasă mai prejos și oferă necesarul pentru selfie-uri de calitate. Astfel, această cameră are un senzor de 13 MP și oferă un unghi de vizualizare de 80 de grade. În plus, în partea din față există și un bliț ce poate fi folosit pentru a adăuga un plus de lumină cât mai naturală fotografiilor.

Aplicația de cameră este destul de bogată în ceea ce privește funcțiile disponibile, punându-vă la dispoziție 14 moduri diferite în care puteți înregistra sau face fotografii. Există moduri pentru GIF-uri, pentru traduceri, pentru recunoaștere de text și nu numai.

Allview a optat pentru un design metalic al carcasei, iar ecranul lui X4 Soul este unul de 5,5 inci, având o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. În interior, telefonul beneficiază de 4GB de memorie RAM, dar și de un procesor octa-core, ce rulează la 2 GHz. De asemenea, în materie de memorie internă, smartphone-ul oferă 64 de GB de spațiu de stocare, ce pot fi extinși cu ajutorul unui microSD, de până la 128 de GB.

Telefonul a intrat deja în oferta Allview și poate fi găsit pe site-ul oficial, aici.