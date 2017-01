Toshiba Portege X20W e un hibrid spectaculos prin simplitate

Pe piața de sisteme ultra portabile, competiția a devenit din ce în ce mai agresivă, dar Toshiba reușește să se diferențieze prin noul său Toshiba Portege X20W.

CES 2017 a fost în aceste zile mediul perfect pentru companiile care vroiau să vă motiveze să faceți un upgrade la bătrânul vostru laptop. Am văzut sisteme pentru orice buzunar, dar mai ales, am detaliat câteva creații încununate de superlative absolute. Samsung s-a mândrit cu cel mai ușor notebook de 15 inci, LG cu cea mai mare autonomie, iar ASUS cu cel mai mic sistem de 14 inci.

În mod oficial, Toshiba s-a retras de pe piața consumatorilor obișnuiți, iar interesul său este acum dedicat aproape exclusiv clienților corporate și enterprise. Acestor categorii le este adresat și noul Toshiba Portege X20W, un ultra portabil subțirel ce pare foarte andurant în pofida designului firav. Singurul său minus semnificativ este lipsa de porturi, un detaliu ce pare să devină o constantă de când cei de la Apple și-au luat inima în dinți cu același principiu greu de înțeles.

Toshiba Portege X20W se ascunde în interiorul unei carcase din aliaj de magneziu. În cel mai gros punct are 15,4 milimetri, o particularitate care te face să-l iei în brațe și să mergi cu el peste tot. Greutatea de 1,13 kilograme a sistemului cu diagonala de 12,5 inci este un alt aspect îmbucurător. Panoul folosit are o rezoluție nativă Full HD 1080p, este protejat cu Gorilla Glass și, nu doar că este sensibil la atingere, dar inclus în pachet este și un stilus pentru momentele în care vă simțiți creativi. Sistemul de balamale îi permite să fie folosit în mod laptop, tabletă sau ramă foto/cort.

Noul sistem are o autonomie specificată de 16 ore, un touchpad generos cu un cititor de amprentă în colțul din stânga sus și o tastatură cu cursă lungă și un spațiu generos între taste. Stylusul inclus este realizat de Wacom și are un timp de răspun foarte bun. Prețul de start pentru acest Toshiba Portege este de 1200 de dolari, buget care include un Intel Core i5 de generația a șaptea, 8GB RAM și un SSD de 256GB. Sistemul de operare preinstalat este Windows 10 Pro, iar conectica include doar două porturi USB C, dintre care unul este Thunderbolt.