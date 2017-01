Top filme în 2017: cele mai anticipate filme cu supereroi, filme SF și fantasy

Cu toate că anul abia a început, asta nu înseamnă că e prea devreme pentru un ”top filme în 2017”. Nu avem cum să știm care dintre următoarele producții vor fi bune, dar știm că sunt cele mai anticipate filme cu supereroi și filme SF și fantasy de anul acesta.

2016 a fost un an cel puțin interesant pentru fanii filmelor SF și fantasy, cu multe producții cu bugete enorme și personaje îndrăgite, dar și cu destul de multe dezamăgiri. În rândurile de mai jos, încercăm să vă prezentăm un top cu filme din 2017 compus din producțiile care credem noi că vor face furori la box-office și, cu puțin noroc, și pe IMDB.

Top filme 2017: filme cu supereroi

Începem acest top cu filme din 2017 cu producțiile cu supereroi, atât de populare în ultimii câțiva ani. Primul pe listă, cu data de lansare stabilită pentru începutul lunii februarie, este LEGO Batman. O producție pentru copii și adulți deopotrivă, LEGO Batman se anunță o aventură amuzantă în stilul tipic LEGO. Will Arnett este cel care îi va împrumuta vocea lui Bruce Wayne, iar pe lista cu actori care participă la această producție se mai numără și Rosario Dason, Ralph Fiennes și Michael Cera.

În martie, pe marile ecrane, îl vedem din nou pe Wolverine. Hugh Jackman joacă în rolul lui Logan pentru ultima dată, iar acțiunea este plasată într-un viitor apropiat. Logan și profesorul Xavier încearcă să o apere pe Laura Kinney (jucată de Dafne Keen), o clonă feminină a lui Wolverine. Din trailer, pelicula se anunță una foarte întunecată și se merită, cel mai probabil, un loc în lista cu top filme în 2017.

Tot în luna martie vom vedea, pe marile ecrane, filmul Power Rangers. Sunt mici șanse să nu fiți familiarizați cu acțiunea din Power Rangers, dar merită un mic rezumat: cinci liceeni descoperă o serie de artefacte care îi transformă în supereroi. Printre cei mai importanți actori din această peliculă se numără Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Becky G.

Ghost in the Shell nu este tocmai un film cu supereroi, dar fiind inspirat după o serie de benzi desenate (fie ele și japoneze), am zis că e în regulă să îl încadrăm în această categorie. Acțiunea are loc în anul 2029, iar Major Motoko Kusanagi (interpretată de Scarlett Johansson) lupă împotriva unor hackeri cu abilități speciale. Cu toate că alegerea lui Scarlett pentru rol a stârnit câteva controverse, Ghost in the Shell pare că își va merita locul pe lista cu top filme în 2017.

Guardians of the Galaxy: Volume 2 este, fără doar și poate, unul dintre cele mai anticipate filme din 2017. Rocket, Groot, Star Lord, Gamora și Drax revin pe marile ecrane și promit acțiune explozivă și momente de umor cum nu ai mai văzut în alte filme de acest gen. Un titlu care cu siguranță va prinde un loc fruntaș în top filme din 2017, Guardians of the Galaxy: Volume 2 va debuta în luna mai.

Wonder Woman debutează în luna iunie și sperăm să nu ne dezamăgească. După ce au dat ”chix” cu Batman v Superman și Suicide Squad, cei de la DC speră să aibă mai mult succes cu Justice League, iar Wonder Woman este filmul în care ar trebui să facem cunoștință cu Diana Prince, o amazoană care își părăsește insula pentru a descoperi lumea, dar se trezește în mijlocul unui război. Filmul merită, din punctul nostru de vedere, un loc pe lista cu top filme în 2017 doar pentru frumoasa Gal Gadot, dar sperăm ca ea să nu fie singurul motiv pentru care filmul va avea succes.

Spider-man: Homecoming s-ar putea dovedi supriza cinematografică a anului, cel puțin în ceea ce privește filmele cu supereroi. În noul reboot al seriei, Peter Parker/Spider-man este jucat de tânărul Tom Holland, pe care l-am văzut, în costumul roșu cu albastru, în Captain America: Civil War. În film va apărea și Tony Stark și din trailer pare că va fi o producție foarte distractivă. Spider-man: Homecoming va debuta în cinematografe în luna iulie.

Thor: Ragnarok merită și el un loc pe lista cu top filme în 2017. Al treilea film Thor (și, cel mai probabil, ultimul) îl aduce pe Chris Hemsworth într-o confrutare directă cu Hulk. În film ar trebui să apară și Doctor Strange, interpretat de Benedict Cumberbatch. Thor: Ragnarok va apărea în cinematografe în luna noiembrie.

Ultimul film cu supereroi pe care îl vom vedea anul acesta va fi Justice League. La fel ca și în cazul Wonder Woman, sperăm să fie o producție care să își merite locul în lista cu top filme în 2017, dar ne menținem sceptici după producțiile DC Comics anterioare. În Justice League, Batman își adună echipa de supereroi (Wonder Woman, Aquaman, Flash, Superman) pentru a lupta împotriva unei amenințări enorme.

Top filme în 2017: filme SF

Transformers: The Last Knight este primul SF de avenrgură care va ajunge în cinematografe anul acesta. Va avea premiera în luna iunie și îi aduce, în rolurile principale, pe Marke Whalberg și pe Anthony Hopkins. În acest film cu buget enorm, Optimus Prime este în căutarea unui artefact care ar putea readuce la viață un Cybertron distrus.

Alien: Covenant va fi, cu siguranță, unul dintre cele mai bune filme din 2017. Pelicula face legătura între Prometheus și seria Alien și ne arată cum echipajul navei Covenant ajunge pe o planetă care pare un paradis, dar descoperă o lume întunecată, al cărei singur locuitor este David, supraviețuitor al expediției Prometheus.

Blade Runner 2049 are șanse mari să fie unul dintre cele mai bune filme SF din 2017. Din trailer, ne putem da seama de câteva similarități între Blade Runner și Blade Runner 2049, cea mai importantă fiind revenirea lui Harrison Ford. Rolul principal de această dată va fi însă ocupat de Ryan Gosling. Distribuția îi mai include pe Jared Leto (Suicide Squad), Ana de Armas și Robin Wright (House of Cards). Acțiunea noului film va începe la 30 de ani după povestea originală, iar caracterul principal – Blade Runner, va încerca să-l găsească pe Rick Deckard pentru a afla câteva secrete foarte importante.

Decembrie ne va aduce Star Wars: Episodul VIII. Cu siguranță un film care va ajunge pe lista finală cu top filme din 2017, Episodul VIII al serie Star Wars ne va arăta aventurile lui Rey, Finn și Poe după întâlnirea cu Luke Skywalker.

Top filme în 2017 – filme fantasy

2016 a fost un an interesant și pentru producțiile fantasy, iar iubitorii genului vor avea câteva surprize și anul acesta. În luna martie, în cinematografe, vom putea vedea Kong: Skull Island. Povestea este deja bine-cunoscută: o echipă de cercetători ajunge pe o insulă din Oceanul Pacific și descoperă că este locuită de monștri enormi. Producția îi aduce în rolurile principale pe Tom Hiddleston și Brie Larson, deci avem așteptări mari de la ea.

Pirates of the Carribbean: Dead Men Tell No Tales este cea de-a cincea parte a francizei, iar trailerul ni-l aduce în prim plan pe fantomaticul căpitan Salazar, jucat de Javier Bardem. În cele câteva secunde de video, putem vedea un atac asupra unei nave britanice, iar căpitanul Salazar își croiește loc printre soldați pentru a transmite un mesaj. ”Găsește-l pe sparrow pentru mine și transmite-i un mesaj din partea căpitanului Salazar. Spune-i că moarte vine pentru el”.

În 2017, cei de la Universal Pictures au de gând să lanseze un nou film ”The Mummy”. Noul film îl are pe Tom Cruise în rolul principal și, cel mai probabil, elementul care va declanșa întreaga acțiune a filmului va fi trezirea unei prințese din antichitatea, îngropată într-un mormânt subteran în deșert. Având în vedere imaginile din teaser, este posibil să avem de-a face cu un proiect științific în care cercetătorii descoperă mormântul din întâmplare și aleg să mute sarcofagul din locul său. Rămânem puțin sceptici privind succesul pe care îl va avea această producție, având în vedere că ultimul film din seria The Mummy nu s-a bucurat de multe aprecieri, dar există șanse să-l vedem pe lista cu top filme în 2017, mai ales dacă judecăm după trailerul exploziv.

Turnul întunecat, sau The Dark Tower, este un viitor film american din 2017 regizat de Nikolaj Arcel. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Idris Elba și Matthew McConaughey, iar scenariul este bazat pe serie omonimă de cărți de Stephen King. În film, Roland Deschain străbate un peisaj ce ne aduce aminte de Vestul Sălbatic în căutarea unui turn întunecat capabil să-i țină lumea în viață. Având în vedere distribuția de excepție, ne așteptăm ca The Dark Tower să fie unul dintre cele mai bune filme din 2017.

Sperăm că v-a plăcut lista noastră și că o veți găsi utilă. Dacă aveți sugestii de filme care ar merita amintite aici, nu ezitați să ne contactați.