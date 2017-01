Telefoane ieftine și bune: top smartphone-uri cu prețuri până în 500 de lei

Nu mai e atât de greu să găsești telefoane ieftine și bune și, drept dovadă, am alcătuit un top cu telefoane cu prețuri până în 500 de lei.

Înainte de a continua cu lista noastră cu telefoane ieftine și bune, ne-am gândit că nu ar strica să-ți explicăm la ce să fii atent în momentul în care îți cauți un smartphone nou. Asta în cazul în care modelele alese de noi nu sunt pe placul tău.

În primul rând, atunci când ești în căutare de telefoane ieftine și bune, gândește-te bine pentru ce îl vrei folosi. Cum noi am alcătuit un top cu smartphone-uri cu prețuri până în 500 de lei, sunt mici șansele să găsești ceva potrivit nevoilor tale în cazul în care ai de gând să faci multe fotografi sau dacă ești pasionat de gaming pe telefon. În general, modelele cu prețuri atât de mici se descurcă bine când vine vorba despre sarcini de bază: vorbit, aplicații de mesagerie, clipuri pe Youtube.

În al doilea rând, orientează-te după modele cât mai noi. Există multe telefoane ieftine și bune în magazinele de la noi, dar toate au un mare defect: companiile nu le mai actualizează sistemul de operare după ce le lansează. Asta înseamnă că vei rămâne cu aceeași versiune de Android pe care o găsești în momentul în care cumperi smartphone-ul. Dacă nu ai de gând să renunți la el cel puțin doi ani de zile, măcar asigură-te că rulează măcar Android 5.1 Lollipop.

În ultimul rând, orientează-te către companiile mai cunoscute. Cu toate că ar putea avea prețuri un pic mai ridicate, acestea au tendința să dea importanță și smartphone-urilor entry-level, gândindu-se că utilizatorii ar putea opta și pentru un vârf de gamă, dacă au avut parte de o experiență plăcută cu modelul entry. Acestea fiind zise, găsești mai jos un top telefoane ieftine și bune cu prețuri până în 500 de lei.

Telefoane ieftine și bune – Huawei Y5II

Probabil cea mai bună alegere din punct de vedere al raportului calitate/preț, Huawei Y5II este unul dintre cele mai reușite smartphone-uri cu prețuri până în 500 de lei. Este construit în jurul unui display de cinci inch cu rezoluție HD și are un procesor cu patru nuclee. Memoria RAM este de 1GB, iar spațiul de stocare este de 16GB, existând și posibilitatea de a-l extinde cu ajutorul unui card microSD. Huawei Y5II are camere foto de 8, respectiv 2MP și poate fi cea mai bună alegere din acest top cu telefoane ieftine și bune. Îl poți cumpăra de AICI.

Samsung Galaxy J1 Mini Prime

Și Samsung Galaxy J1 Mini Prime poate fi o alegere bună dacă ești în căutare de telefoane ieftine și bune cu prețuri până în 500 de lei. Cu toate că are specificații mai puțin bune decât modelul Huawei de mai sus, J1 Mini Prime câștigă la capitolul sistem de operare. Mai exact, este livrat cu Android Marshmallow, față de Android Lollipop, în cazul Y5II. Pe lângă asta, are un display de 4 inch cu rezoluție 800×480, un procesor quad-core și 1GB memorie RAM. Spațiul de stocare este de 8GB, extensibil prin card microSD, iar camerele foto sunt de 5, respectiv 0,3MP. Îl poți cumpăra de AICI.

Telefoane cu prețuri până în 500 de lei – ASUS ZenFone Go

ASUS ZenFone Go este o alegere bună pentru cei care smartphone-uri cu prețuri sub 500 de lei. Modelul are un procesor cu patru nuclee și 1GB memorie RAM, spațiul de stocare de 8GB poate fi extins prin card microSD, iar display-ul de 5 inch are rezoluție 854×40. Camerele foto sunt de 8, respectiv 2MP și puteți cumpăra telefonul de AICI.

Lumia 640

Microsoft Lumia 640 oferă dotări decente pentru un preț de până în 500 de lei și merită un loc în acest top cu telefoane ieftine și bune. Are un ecran de 5 inci la rezoluție HD, folosește o cameră foto de 8 megapixeli și dispune de un procesor cu patru nuclee la 1,2GHz. Lansat cu Windows Phone 8.1, Lumia 640 a trecut la Windows 10, adică cea mai nouă versiune a sistemului de operare, așa că nu ai de ce să îți faci griji din acest punct de vedere. Este un smartphone pentru cei care nu au nevoie de foarte multe aplicații, dar care au nevoie de stabilitate, și îl poți cumpăra de AICI.

Telefoane ieftine și bune – Allview P6 eMagic

Am ales și un model ”autohton” pentru acest top cu telefoane ieftine și bune. Modelul P6 eMagic de la Allview are un display de 5 inch și rezoluție 854×480. Spațiul de stocare este de 16GB, extensibil prin card microSD, iar memoria RAM este de 1GB. Camerele foto sunt 8, respectiv 2MP, și puteți cumpăra acest smartphone cu preț sub 500 de lei de AICI.