Regina universului tehnologic: Alexa, mintea universală

Începutul de an în tehnologie e marcat întotdeauna de Târgul de Tehnologie din Las Vegas – CES. Aici putem admira zeci de mii de gadgeturi, dintre care doar o mână vor deveni realitate. Dar în fiecare an putem să ne dăm seama de câteva trenduri care vor marca anul și vor fi împinse de producători. Anul acesta un nume propriu a fost pe buzele tuturor – Alexa. Cine e Alexa? E inteligența artificială creată de Amazon și introdusă în asistentul personal Amazon Echo. Dar, de anul acesta, Alexa nu va fi limitată doar la forma fizică a lui Echo. Mintea ei, căci e un personaj feminin, va fi inclusă în interiorul device-urilor create de diverși producători.

Să ne întoarcem la anul trecut. Care au fost trendurile răsărite de la CES 2016 și cum au evoluat ele de-a lungul anului? În primul rând, anul 2016 la CES a fost unul al dispozitivelor inteligente contectate, așa-numitul Internet of Things. Asta înseamnă că-ți conectezi mașini de spălat, becuri, televizoare la internet și le poți controla din smartphone. Trendul s-a păstrat de-a lungul anului și auzim de aceste tehnologii din ce în ce mai des. De asemenea, au fost prezentate numeroase mașini cu tehnologii inteligente. Cu toate acestea, trendul nu a fost continuat în realitate, un lucru des observat la producătorii auto. Cel mult avem mașini cu Apple Car și Android Auto incorporate, care sincronizează conținutul și setările cu cele ale telefonului. Realitatea virtuală a avut un loc important anul trecut, dar nu a fost o realitate.

Mă întorc la Alexa. Am mai văzut asistenți personali. Siri stă abandonat pe telefoanele noastre de la Apple de vreo patru ani, iar Google are comenzi vocale. Cu toate acestea, separarea acestor ecosisteme nu a fost de ajutor pentru a crește influența lor. În plus, dependența de telefon nu a ajutat la câștigarea încrederii. Plus, utilitatea nu era atât de mare. La CES 2017, LG a pus Alexa într-un frigider, într-un hub pentru casă, Lenovo a creat un înlocuitor pentru Echo, dar cu aceeași minte, am văzut roboți dansatori, un ceas inteligent cu Alexa, iar Ford și Volkswagen plănuiesc să pună Alexa în mașină. Bine ați venit în epoca robotului universal. O singură minte pentru toată planeta.

Cum vor avea asistenții personali succes? În momentul când nu vor mai fi ciudați, ci vor fi peste tot. Folosim aplicații pentru că ele sunt peste tot și nu ai cum să le eviți. Probabil vom folosi Alexa pentru că Amazon a reușit să convingă producătorii că nu este în acest joc pentru a învinge pe toată lumea vânzând Amazon Echo, ci pentru a-și face asistentul inteligent cat mai deștept. Și cum poți face asta? Doar folosindu-l zi de zi, cu remediere de erori. Cu cât Alexa va vorbi cu mai multe persoane, cu atât va fi mai intelignetă și mai utilă. Pasul următor va fi ca Alexa să ajungă la sute de milioane de oameni, iar dacă ai 5 dispozitive cu Alexa în casă, ele să poată fi sincronizate și să funcționeze ca o singură minte. De asemenea, traducerile vor fi complicate. Sunt convins că în China va fi creat un înlocuitor local pentru Alexa, cenzurat de partid și adaptat la nevoile pieței, în timp ce Statele Unite și spațiul anglo-saxon vor avea varianta originală. Ce rămâne pentru noi, cei din țările marginale? Să ne adaptăm și să așteptăm.

„Open the pod bay doors, Alexa“

„I’m sorry Dave. I’m afraid I can’t do that“