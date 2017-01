Primul BlackBerry aniversează 18 ani de la lansare

BlackBerry este pe piață de 18 ani, având în vedere cât timp a trecut de la lansarea primul dispozitiv ce poartă acest nume.

În data de 19 ianuarie 1999, compania Research in Motion, din Waterloo, anunța apariția BlackBerry, un dispozitiv ce se adresa profesioniștilor ce au nevoie de o soluție email wireless, acesta fiind acompaniat de un pager, BlackBerry Handheld, ce oferea, de asemenea, servicii mobile de email.

La acea vreme, dispozitivul era unul revoluționar și a înregistrat un mare succes pe piață. Acesta avea un ecran LCD, cu rezoluția de 132 x 65 pixeli și beneficia de un modem wireless integrat, un element cu care puține alte device-uri se puteau mândri în 1999. Acesta avea un procesor Intel 386, pe 32 de biți, dar și 2MB de memorie Flash, tot de la Intel. Device-ul beneficia și de criptare triple-DES, funcționând cu ajutorul unei simple baterii de tip AA.

”Natura frecventă și discontinuă a folosirii email-urilor a condus la apariția unui dispozitiv purtabil, eficient energetic și care poate fi conectat la o rețea wireless, fără să fie intruziv pentru utilizator”, arăta Jim Balsillie, într-un comunicat de presă dat publicității în 1999, la lansarea BlackBerry 850, arată mobilesyrup.com.

De asemenea, acesta a punctat și aspectul criptării, de care beneficia dispozitivul, aceasta fiind introdusă datorită naturii confidențiale a email-urilor din mediul de afaceri, iar o astfel de tehnologie necesita o putere de procesare consistentă, aceasta fiind asigurată de procesorul Intel.

18 ani mai târziu, lucrurile s-au schimbat destul de mult în ceea ce privește capacitățile tehnologice ale dispozitivelor BlackBerry. DTEK60, modelul cel mai recent lansat de către companie, vine cu un procesor Qualcomm Snapdragon 820, cu arhitectură quad-core, ce rulează la 2,15GHz + 1,6Ghz. Ecranul AMOLED are o diagonală de 5,5 inci, iar la capitolul memorie RAM, telefonul oferă 4GB. De asemenea, bateria are o capacitate de 3.000mAh, iar camera foto principală are un senzor de 21Mp.