Oscar 2017: Nominalizările pentru cea de 89-a ediție a premiilor

A apărut lista cu nominalizările la premiile Oscar 2017, iar lista cu filmele nominalizate conține și câteva suprize.

Premiile Oscar 2017 se vor acorda pe data de 26 februarie, iar lista cu nominalizări la Oscar 2017 tocmai a fost făcută publică de către academia de film. Înainte de a v-o prezenta în întregime, merită să atragem atenția asupra unor titluri din acea listă.

La categoria Cel mai bun film observăm că La La Land a primit un loc bine-meritat, iar surpriza, cel puțin pentru noi, este Lion sau Saroo: Drumul spre casă, un film inspirat după povestea unui bărbat de origine indiană care s-a regăsit cu familia sa cu ajutorul Google Earth.

Hacksaw Ridge, film nominalizat și la categoria anterioară, i-ar putea aduce un oscar și regizorului Mel Gibson. Filmul este povestea unui soldat care a participat în al doilea Război Mondial și care a refuzat să omoare oameni. Mel Gibson se află pe lista cu nominalizările la Oscar 2017 pentru premiul de cel mai bun regizor.

Arrival, un SF excelent, se numără pe lista cu nominalizări la premiile Oscar 2017 la secțiunea ”cea mai bună cinematografie”, iar la capitolul ”cele mai bune efecte speciale” găsim Star Wars: Rogue One, Cartea Junglei, dar și Doctor Strange.

Pe lista cu nominalizări la Oscar 2017, la secțiunea ”scenariu original”, regăsim și producția The Lobster care a atras atât atenția unui public restrâns, cât și a criticilor.

Lista completă cu filmele, actorii și regizorii nominalizați la Oscar 2017 este mai jos:

Nominalizări Oscar 2017 – Cel mai bun film

Arrival

Hacksaw Ride

Hidden Figures

Lion

Moonight

Fences

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the sea

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun regizor

Arrival – Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge – Mel Gibson

La La Land – Damien Chazelle

Manchester by the Sea – Kenneth Lonergan

Moonlight – Barry Jenkins

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun actor în rol principal

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Andrew Gartfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Viggor Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun actor în rol secundar

Magershala Ali – Moonlighrt

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges- Manchester by the Sea

Dev Patel – Lion

Michael Shannon – Nocturnal Animals

Nominalizări la Oscar 2017 – Cea mai bună actriță în rol principal

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Nominalizări la Oscar 2017 – Cea mai bună actriță în rol secundar

Viola Davis – Fences

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Octavia Spencer – Hidden Figures

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Nominalizări la Oscar 2017 – Cea mai bună animație

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Nominalizări la Oscar 2017 – Cele mai bune efecte vizuale

Deepwater Horizont

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Nominalizări la Oscar 2017 – Cele mai bune costume

Allied

Fantasic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun film într-o limbă străină

Land of Mine – Danemarca

A Man Called Ove- Suedia

The Salesman – Iran

Tanna – Australia

Toni Erdmann – Germania

Nominalizări la Oscar 2017 – Machiaj și coafură

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun scenariu original

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun scenariu adaptat

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun montaj

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun design de producție

Arrival

Fanstastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Nominalizări la Oscar 2017 – Cel mai bun documentar

Fire at Sea

I am not your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13 th

În România, gala premiilor Oscar 2017 va fi difuzată pe 27 februarie, începând cu ora 2.00 și va putea fi urmărită pe Digi 24 și Digi Film. Playtech vă va ține la curent prin intermediul unui live-text.