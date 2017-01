Oferte eMAG: Reduceri la gadgeturi care te fac să uiți de zăpadă

Oferte eMAG și reduceri se găsesc pentru orice ocazie, nevoie sau scuză. De data aceasta, am aruncat un ochi peste site-ul eMAG pentru a găsi câteva promoții la produse care îi vor ajuta pe cei supărați pe vremea de afară să uite de frig și de ninsoare.

Cu toate că nu există vreo campanie specială de reduceri și oferte eMAG, retailerul are constant produse la promoție, iar în lista de mai jos am ales câteva pentru cei care își vor petrece weekendul în casă, de frica zăpezii.

Primul produs în această listă cu reduceri eMAG și oferte este o consolă. Pentru că știm cu toții că un Xbox e mai bun decât un Playstation și un Playstation e mai bun decât un PC (glumesc doar, nu începeți un flame-war aici), vă recomand o consolă Xbox One. Vine la pachet cu jocul Quantum Break și o puteți comanda de AICI.

Pentru că degeaba ai consolă de generație curentă, dacă TV-ul tău e cu tub, poate timpul să investești într-un televizor nou-nouț. Din lista cu oferte eMAG am selectat un model Samsung cu diagonală de 108 centimetri care se potrivește perfect într-o sufragerie cu suprafață medie. Are ecranul curbat, pentru a oferi o experiență cât mai imersivă, iar rezoluția 4K oferă detalii perfecte. Televizorul este și inteligent, însemnând că ai acces instant la aplicații precum Youtube, Netflix sau HBO Go, iar partea cea mai bună este prețul: reducerea eMAG este de 42%. Îl puteți cumpăra de AICI.

Un alt gadget numai bun zilele acestea geroase este o tabletă. Din lista cu reduceri eMAG și oferte am ales un model de la Samsung. Este vorba despre Samsung Galaxy Tab S2 VE, o tabletă cu display de 8 inch, procesor cu opt nuclee și 3GB memorie RAM. E numai bună atunci când te-ai plictisit de jocuri și de Netflix și vrei doar să te plângi pe Facebook de cât de urâtă e vremea afară și de cât de mult urăști zăpada. O găsești la reducere, la eMAG, AICI.