Oferte eMAG: reduceri la componente pentru un calculator nou

Noul an vine și cu noi oferte eMAG, astfel că poate fi momentul pentru câteva upgrade-uri pe care să le faci calculatorului tău.

Niciodată nu e prea devreme sau prea târziu pentru un upgrade al componentelor, mai ales că ai posibilitatea de a le lua pe rând, în funcție de buget și de priorități. Mai jos ai la dispoziție trei oferte de care poți profita la început de an, pentru a demara procesul de upgrade.

Oferte eMAG: SSD Kingston SSDNow UV400 – 480GB

Kingston rămâne în continuare unul dintre cei mai buni producători de SSD-uri, astfel că modelul SSDNow UV400, cu o capacitate de 480GB, este o variantă extrem de bună dacă vrei să aduci un plus semnificativ de viteză și de capacitate calculatorului tău. Acest model oferă viteze de scriere de până la 500MB/s și viteze de citire de până la 550MB/s. Momentan, acesta are o reducere de 19% și este disponibil în oferta curentă de reduceri eMAG, aici.

Reduceri eMAG: Placă video Gigabyte GTX 1050 OC Windforce 2GB GDDR5, 128-bit

Placa video GTX 1050 OC de la Gigabyte este componenta de care ai nevoie în calculator dacă vrei să nu-ți mai setezi jocurile la ”low” sau ”medium”. Placa are o frecvență de 1531MHz și are 2GB de memorie RAM, având o lățime de bandă de 128-bit. Placa are cinci conectori, dintre care trei sunt de tip HDMI, alături de unul DisplayPort și unul DVI. Placa video face parte din lista curentă de oferte eMAG și are un discount de 18%, putând fi achiziționată de aici.

Oferte eMAG: Sursă modulară Thermaltake Smart SE SPS-0530M

Pentru că noile componente au nevoie și de o sursă de putere care să țină pasul, Thermaltake Smart SE SPS-0530M este una dintre variantele pe care trebuie să le iei în calcul. Sursa are o putere de 530W și are protecții SCP, OVP, OCP, OPP și UVP. De asemenea, placa are în total, 13 conectori ce pot fi folosiți pentru a-ți alimenta toate piesele din calculator. La momentul actual, sursa are o reducere de 31% și poate fi comandată de aici.