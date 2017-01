Oferte eMAG: Reduceri la cele mai bune telefoane din 2016

Oferte eMAG și reduceri sunt și la cele mai bune telefoane din 2016. Anul acesta, am desemnat Samsung Galaxy S7 edge drept cel mai bun smartphone, iar lista completă realizată de noi este aici.

Până ieri, oferte eMAG și reduceri se găseau sub forma campaniei ”reduceri duse cu sorcova”, dar se pare că acea campanie s-a încheiat. Cu toate astea, retailerul online are constant tăieri de prețuri și am găsit câteva telefoane din lista menționată mai sus la ofertă. Pentru mai multe telefoane de top la reducere la eMAG, puteți accesa acest link.

Samsung Galaxy S7 edge este, în opinia noastră, cel mai bun telefon al anului 2016. Este aproape imposibil să-i găsești puncte contra, oferind cel mai bun display, una dintre cele mai bune camere foto, un design spectaculos, performanțe de top, dar și un slot pentru card microSD și rezistență la apă. Un inconvenient ar fi costul mare de înlocuire a display-ului, de aceea, dacă aveți de gând să profitați de aceste oferte eMAG și să vă achiziționați unul, vă sfătuim să optați și pentru o carcasă. Telefonul este disponibil la reducere, la eMAG, AICI.

Cu toate că nu ne-a impresionat foarte mult anul acesta, cei de la Apple au scos două smartphone-uri de top care își merită locul pe lista cu cele mai bune telefoane din 2016. iPhone 7 Plus este vârful de gamă și vine cu performanțe mai bune decât modelul anterior, cu o autonomie mai mare, dar cu un design similar. Cea mai importantă schimbare o observăm la camera foto. Apple a optat pentru o cameră principală duală, care ar trebui să ofere imagini similare aparatelor DSLR. Smartphone-ul se găsește în lista cu oferte eMAG și îl puteți cumpăra de AICI.

Una dintre cele mai plăcute surprize de anul acesta a fost Huawei P9. Telefonul nu numai că are un preț mai mult decât decent, dar vine cu performanțe foarte bune, design elegant și una dintre cele mai bune camere foto din 2016. Legat de camera dublă, merită menționat faptul că aceasta este proiectată în colaborare cu producătorul de camere high-end Leica, iar utilizatorul poate obține portrete similare celor făcute cu iPhone 7, chiar mai bune în condiții de lumină mai scăzută. Pe lângă asta, una dintre cele două camere principale fotografiază numai în alb/negru, unul dintre senzori fiind monocrom, iar rezultatele sunt cu adevărat impresionante. Telefonul este reducere la eMAG și este disponibil și în versiunea Blue. Îl puteți cumpăra de AICI.