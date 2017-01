Cu excepția designului și a materialelor folosite la carcasă, nu sunt multe motive să îmbrățișați noul Vertu Constellation, dar telefonul este cu adevărat arătos.

Chiar dacă fiecare producător de telefoane încearcă să se adreseze segmentului ultra-premium de utilizatori, prea puțini ating performanța celor de la Vertu. O companie care a vândut telefoane de vorbit de 5000 – 10.000 de euro când cei mai mulți dintre noi făcuseră deja tranziția la smartphone, Vertu are acum câteva terminale cu Android pe piață.

Cel mai recent smartphone din portofoliul britanicilor este intitulat Vertu Constellation. Arată foarte bine, vine preinstalat cu Android Marshmallow și e destinat ,,călătorului global”, conform comunicatului de presă. Încercând să pună accent pe abilitățile smartphone-ului într-o țară străină, pe lângă faptul că vorbim de un dual-SIM, gadgetul suportă 34 de frecvențe și protocoluri de date aferente operatorilor de telefonie din cea mai mare parte a lumii.

Dacă nu ați ținut evidența gadgeturilor produse de Vertu, este important de reținut că acesta este primul telefon al companiei cu abilități dual-SIM. Din perspectiva producătorului, această funcție este foarte importantă pentru călătorul constant care migrează deseori dintr-o țară în alta și, de cele mai multe ori, folosește un SIM local într-un al doilea terminal. Tot pentru amatorii de portabilitate, fiecare Vertu Constellation vine la pachet cu acces global la iPass, un serviciu Wi-Fi pe care îl găsiți în foarte multe țări și care, în mod uzual, este contra cost.

În privința dotărilor hardware, potrivit Digital Trends, Vertu Constellation este construit în jurul unui panou WQHD de 5,5 inci de tip AMOLED. În contrast cu amatorii de Gorilla Glass, Vertu are deja o tradiție în utilizarea de cristal safir pentru protecția propriilor panouri, iar în cazul Constellation folosește a șasea generație a acestui material. Pentru o calitate a sunetului peste medie, aparatul este certificat Dolby Digital Plus și are două difuzoare frontale.

În rest, noul smartphone folosește un Snapdragon 820, are 4GB RAM și 128GB spațiu de stocare. Încărcarea acumulatorului de 3220 mAh se face prin USB-C, dar suportă și încărcare wireless. Camera principală este de 12 megapixeli cu pixeli de 1,55 micrometri pentru performanță sporită în lumină scăzută. Telefonul va ajunge în magazinele companiei începând cu mijlocul lunii februarie, dar nu se știe încă la ce preț.