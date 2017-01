Nokia P1 este vârful de gamă pe care îl vom vedea la MWC 2017

Anul acesta vom vedea primele telefoane Nokia după o pauză de câțiva ani, iar Nokia P1 se pare că va fi vârful de gamă pe care veți dori să puneți mâna.

În ultimele săptămâni au început să circule online informații desre un număr important de terminale Nokia. Până la finele lui 2017, există voci care afirmă că vom vedea lansate între 5 și 7 aparate lansate sub sigla producătorului finlandez. Este important însă de reținut că acestea vor fi produse de HMD Global, o altă companie finlandeză care a licențiat brandul Nokia și care se va ocupa de acum înainte de noi terminale.

Pe lângă câteva aparate cu Android de care am discutat deja și dintre care unul este disponibil pentru precomandă, Nokia P1 se pare că va fi un smartphone de top. Acesta va fi vârful de gamă al companiei pentru acest an și ar trebui să-l vedem detaliat în toată splendoarea sa în cadrul MWC 2017. Cel mai important târg de tehnologii mobile și comunicații de peste an, Mobile World Congress va avea loc anul acesta în perioada 27 februarie – 2 martie.

Revenind la Nokia P1, conform zvonurilor, acesta ar trebui să-și ia inspirația în materie de design de la Sharp Aquos XX3. Potrivit Ubergizmo, respectivul telefon ilustrat în imaginea de mai jos a fost lansat în Japonia în urmă cu câteva luni și atrage atenția prin intermediul panoului cu o ramă inexistentă. În comparație cu el, Nokia P1 va avea o configurație hardware mult mai performantă, începând cu prezența unui SoC Qualcomm Snapdragon 835 și terminând cu 6GB RAM și până la 256 GB de spațiu.

Partea de capură a fost din totdeauna importantă la terminalele Nokia, iar noul P1 se pare că va ilustra în continuare colaborarea cu Zeiss. Respectivele lentile premium vor veni în fața camerei de pe spate de 22,6 megapixeli. Ecranul de 5,3 inci va avea o rezoluție Full HD sau 2K, iar produsul final va fi rezistent la apă și praf. Preinstalat cu Android 7.0 Nougat, gadgetul va reuși să mai includă un cititor de amprente și un acumulator de 3500 mAh. Prețul de achiziție al Nokia P1 va fi de 800 de dolari pentru vesiunea de 128GB și 950 de dolari pentru 256GB de spațiu.