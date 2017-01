Nintendo Wii U vs Nintendo Switch: care este mai performant

Mai este foarte puțin până la lansarea Nintendo Switch, dar cei mai mulți se întreabă cât de mare este upgrade-ul de performanță față de bătrânul Nintendo Wii U.

Timp de aproximativ un an, am aflat foarte multe detalii despre iminenta consolă Nintendo. Nimeni nu a știut însă exact cum arată sau care sunt funcțiile integrate, până când aceasta nu a fost dezvăluită în cadrul unei conferințe dedicate la finele anului trecut. În urmă cu câteva zile, în Japonia, a mai avut loc un eveniment în care au fost detaliate o serie de particularități interesante despre noul produs. Atunci am aflat că va suporta o serie de jocuri noi din francizele Zelda și Mario, iar părinții vor avea o aplicație de mobil prin care vor putea monitoriza și restricționa activitatea copiilor pe consolă.

Pentru că nu știm însă specificațiile hardware ale chipsetului NVIDIA din interior, foarte mulți au fost curioși cum se compară din punctul de vedere al performanței un Nintendo Switch cu Wii U. Nu trebuie însă să așteptați prea mult pentru a afla răspunsul. O comparație side-by-side a fost realizată de către cei de la IGN folosind Zelda: Breath of the Wild. Noul titlu va lansat odată cu noua consolă, atât pentru Switch, cât și pentru Wii U.

După cum puteți vedea în clipul de mai sus, diferențele nu sunt neapărat spectaculoase. La capitolul detalii însă, se pot observa o serie de mici elemente care te conving de puterea de procesare grafică sporită a noii console. Culorile sunt mai vii pe Nintendo Switch, iar umbrele sunt încărcate de detalii pe care pe veche consolă nu le poți identifica. Până și tonul pielii personajului principal pare a fi mai natural pe noua consolă.

Nintendo Switch va ajunge în magazine pe 3 martie 2017 la un preț de 300 de dolari.