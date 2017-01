Netflix face jocuri cu personajele voastre preferate

Există foarte multe motive să vă abonați la Netflix, dar cele mai multe constau în serialele originale care au fost folosite pentru a inspira un joc video.

Netflix a ajuns să aibă o colecție foarte stufoasă de conținut video disponibilă la nivel global tuturor abonaților. Indiferent dacă aveți cel mai mic sau cel mai mare abonament, puteți viziona subtitrate în limba română seriale precum Narcos, Marco Polo, Orange is the New Black, The Crown sau Stranger Things. Pe lângă finanțarea și distribuția de conținut video, echipa Netflix s-a ocupat în ultimii ani și cu alte proiecte distractive. Multe dintre ele nu s-au reflectat în produse de serie disponibile la scară largă, dar au întruchipat totuși câteva idei interesante.

De exemplu, în această categorie intră o lumânare ce arde în patru ore cu patru culori și mirosuri diferite pentru a facilita vizionarea întregului sezon nou din Gilmore Girls. The Switch este un buton destul de impozant destinat activității de Netflix and Chill. Într-o casă smart, o singură apăsare vă stinge lumina, vă trece telefonul în modul Nu Deranjați și inițiază redarea următorului film din fluxul vostru video.

Dacă ați crezut vreodată că unele dintre caracterele voastre preferate din serialele Netflix s-ar preta foarte bine în câteva jocuri video, sunteți pe aceeași lungime de undă cu compania americană. Aceasta tocmai a lansat un joc intitulat Netflix Infinite Runner în care vă puteți demonstra talentul la titluri arcade. Experiența finală este una ce vă aduce aminte de jocurile de acum 20 – 30 de ani.

Începeți prin a vă alege unul dintre cele patru caractere principale din Narcos, Marco Polo, Orange is the New Black și Stranger Things. Aventura pe care o veți parcurge este inspirată de caracterul ales. Astfel, aveți practic patru jocuri diferite într-unul singur. Coloana sonoră de joasă rezoluție vă aduce aminte de aceleași seriale.

Jocul nu este unul foarte elaborat și s-ar putea să vă frustrați destul de mult în încercarea de a face cât mai multe puncte. Dacă stați însă foarte bine cu râbdarea, ar fi păcat să nu-l încercați folosind acest link.