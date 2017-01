Netflix anunță Abstract, un serial spectaculos despre design

Încep să apară din ce în ce mai multe motive să te abonezi la Netflix, iar cel mai recent dintre ele vine sub forma serialului Abstract format din 8 documentare despre design.

După aproximativ un an de când au inițiat procesul de dominație globală prin disponibilitatea în cea mai mare parte a lumii, cei de la Netflix nu se lasă pe o ureche. Au planuri foarte mari pentru 2017 și cele mai multe dintre ele implică investiții în conținut original. Având în vedere concurența foarte mare din piața serviciilor de streaming, singura opțiune pentru a atrage abonați noi implică oferirea de filme și seriale pe care nu le găsești în altă parte.

Ca o parte componentă a planului pe 2017, Netflix tocmai a anunțat că în curând vom putea urmări un serial foarte bine pus la punct despre design. Cu un stil vizual și regizoral similar cu Chef`s Table, noua creație poartă numele Abstract: The Art of Design și încearcă să surprindă cât mai multe particularități ale unui domeniu surprinzător de vast.

Vor fi în total 8 episoade și toate vor fi disponibile începând cu 10 februarie. Fiecare dintre episoade va fi construit în jurul unui designer ce activează într-o disciplină diferită. Vom vedea episoade despre design grafic, ilustrație, fotografie, arhitectură, design interior, design de decoruri, design de încălțăminte și design auto. În mare parte, dacă aveți o fascinație pentru design, ar trebui să recunoașteți unele dintre numele designerilor care sunt implicați în proiect: Bjarke Ingels – Via 57 West, Tinker Hatfield de la Nike responsabil de Air Jordans și Mags, Ralph Giles de Fiat Chrysler și nu numai.

Responsabil de producția noului serial este Scott Dadich, fostul redactor șef de la Wired. Acesta a detaliat o mare parte din povestea realizării Abstract: The Art of Design într-un advertorial pe pagina web a publicației. Locul său în cadrul publicației The New Yorker va fi ocupat de Nicholad Thompson.