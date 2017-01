Microsoft Edge continuă să fie un eșec pentru Microsoft

Pentru că este instalat împreună cu Windows 10, Microsoft Edge ar fi trebuit să fie un succes. Din păcate, gigantul din Redmond are probleme cu sporirea popularității aplicației.

În ultimii ani, a devenit foarte riscant să folosești Internet Explorer. Pe lângă lipsa compatibilității cu cele mai noi tehnologii, browserul respectiv ascunde o serie de vulnerabilități pe care cei de la Microsoft nu le pot remedia în timp util. Din acest motiv, în momentul în care am aflat primele detalii despre Windows 10, am auzit că se lucrează la un browser Microsoft complet nou. Ulterior am aflat că era vorba de Microsoft Edge, un program care, pe perioada de test, s-a ascuns în spatele denumirii de Project Spartan.

Microsoft Edge este complet diferit de Internet Explorer și e un mare pas înainte. Chiar dacă mai are mici lipsuri și setul său de funcții nu se aliniază cu liderii din piață, are multe puncte comune cu Google Chrome, Mozilla Firefox sau Apple Safari. Conform celui mai recent studiu al celor de la Net Marketshare, se pare însă că acele funcții nu sunt suficiente pentru a convinge internauții să migreze de la Chrome sau Firefox căte Edge.

Deși sunt multe particularități de avut în vedere atunci când vorbim de cota de piață a unui browser, Net Marketshare încearcă să ofere o imagine exhaustivă a situației globale. Același studiu ne ajută să vedem cât mult a crescut cota de piață a celui mai recent sistem de operare ieșit din Redmond.

La finele lunii decembrie 2016, cota de piață a Windows 10 la nivel global a fost de 24,5 procente. În comparație cu cele 10 procente asociate SO-ului în decembrie 2015, se poate spune că Microsoft a avut un an bun din acest punct de vedere, mai ales că numărul utilizatorilor de Windows 7 a scăzut în sfârșit sub pragul de 50% în aceeași perioadă de 12 luni, de la 55,68% până la 48,34%.

În privința browserelor de internet. cota de piață a Microsoft Edge a crescut într-un an de la 2,79% până la 5,33%. Între timp, Google Chrome a sărit de la 32,33 procente până la 56,43 procente. Cu alte cuvinte, compania americană mai are mult de lucru pănă va reuși să spele păcatele create cu Internet Explorer.