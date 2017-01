Link Twin, jocul românesc care i-a impresionat pe britanici [VIDEO]

Carbon, primul incubator din România care sprijină start-up-urile din industria de gaming, a obținut un succes în cadrul unuia din cele mai importante competiții destinată jocurilor indie. Jocul românesc Link Twin a ocupat locul 2 la The Very Big Indie Pitch, competiție ce s-a desfășurat în cadrul Pocket Gamer Connects London (16-17 ianuarie), cea mai mare conferință de business de mobile games din Europa.

“Ne onorează că Link Twin a fost recunoscut la una din cele mai importante competiții dedicate jocurilor indie. Premiul reprezintă un motiv în plus de bucurie pentru că am reușit să aratăm întregii lumi dovada creativității și al potențialului uriaș pe care îl are industria de gaming din România,” a declarat Cătălin Butnariu, general manager Carbon.

37 de jocuri s-au înscris pentru competiția The Very Big Indie Pitch din acest an. Alături de Link Twin, au mai fost premiate jocurile Mona Lisa (locul 1) și Starbeard (locul 3).

Link Twin a fost lansat, în exclusivitate, în 2016, pe telefoanele Samsung, prin programul Games For Samsung , iar de la mijlocul lunii februarie, va fi lansat global, pe iOS și Android.

Link Twin este o poveste introspectivă, o meditație asupra pierderii, prezentată printr-un joc tip puzzle care pune mintea la contribuție în moduri neașteptate, cu artă vizuală uimitoare și o coloană sonoră obsesivă.

Link Twin este un joc de puzzle și strategie în centrul căruia se află doi gemeni adorabili, Tom și Illy, plecați în căutarea părinților lor. Printr-un gameplay minimalist, jucătorul are ca scop poziționarea celor doi gemeni concomitent într-un nivel, astfel încât fiecare dintre ei să corespundă uneia dintre ieșirile din nivelul respectiv. Pe măsură ce utilizatorul înaintează în joc, de-a lungul celor 200 de niveluri, va descoperi noi tehnici și soluții logice pentru a finaliza fiecare puzzle, jocul devenind astfel mai complex cu fiecare capitol.

Jocul explorează, de-a lungul celor 5 capitole și 100 de nivele, legătura inexplicabilă dintre două personaje misterioase, legătură care se dezvăluie pe măsură ce acestea explorează o lume înșelătoare, plină de peisaje fantastice.

Link Twin este un joc produs de studioul Lorraine și publicat de Carbon.