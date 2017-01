Leica M10 este o bijuterie extravagantă pentru fanii brandului

Leica M10 este cea mai nouă creație a unui producător nemțesc care face valuri printr-un design clasic al aparatelor sale și prețuri foarte generoase.

Cei de la Leica nu lansează foarte multe dispozitive anual, dar fiecare nou gadget reușește să fascineze prin simplitatea aspectului exterior combinat cu o electronică de top. În plus, nemții reușesc să fie consecvenți, prin introducerea pe piață de upgrade-uri importante în noile modele față de ceea ce am văzut în urmă cu câțiva ani. În continuare este foarte dificil să te apropii de un Leica din cauza prețului prohibitiv, dar sunt destul de reticent că nu le merge foarte bine creatorilor de aparate foto digitale ,,Made in Germany.”

Cel mai nou membru al familiei de aparate range-finder M-Series, Leica M10 este un salt important în față în comparație cu M8 și M9. În primul rând, este mult mai subțirel, dar la fel de trainic precum vechile modele. Similăritățile exterioare există mai degrabă cu Leica M7, versiunea cu film. Dacă nu era evident din imagini, acest aparat este destinat celor care se pricep la fotografie și derivă un entuziasm teribil din ajustarea manuală a tuturor parametrilor de captură.

Leica M10 este construită în jurul unui nou senzor full-frame CMOS de 24 de megapixeli și a unui procesor de imagine Leica Maestro II. Această combinație se reflectă într-o flexibilitate sporită și o viteză mai mare de 5 cadre pe secundă. Plaja dinamică este mai mare, iar ISO-ul poate fi ajustat între 100 și 50.000. Senzorul este similar cu cel folosit în Leica Q și merită reținut că noua cameră în valoare de 6500 de dolari nu filmează. Are în schimb Wi-Fi și puteți transfera cu ușurință fotografiile pe smartphone.

Trăsătura definitorie pentru acest model este vizorul optic, în loc de electronic. Acesta oferă un câmp vizual cu 30% mai mare decât în trecut, iar gradul de magnificare este de 0,73X. Cei care folosesc ochelari vor avea mai multe opțiuni pentru ajustarea dioptriei. Opțional, se poate atașa un viewfinder electronic Leica Visoflex EVF. Camera este compatibilă cu toate lentilele M-Series, iar dacă aveți obiective din gama R, acelea sunt de asemenea compatibile printr-un adaptor. În cea de a doua situație, focusul manual este obligatoriu.