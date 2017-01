Julian Assange îl acuză pe George Soros de propagandă împotriva Rusiei

Controversatul jurnalist Julian Assange, editor-șef al Wikileaks, lansează o serie de acuzații dure în ceea ce privește scandalul Panama Papers.

Julian Assange a avut o sesiune AMA (ask me anything) pe reddit, unde a susținut că George Soros și USAID au finanțat campanie media de diseminare a informațiilor despre Panama Papers, ca parte a unei campanii de propagandă negativă orientată împotriva Rusiei.

Acesta susține că revelațiile despre Panama Papers au fost legate exclusiv de Vladimir Putin, cu toate că multe figuri occidentale erau implicate, Assange menționându-l pe David Cameron ca exemplu. Jurnalistul afirmă că United States Agency for International Development și Soros sunt în spatele acestei campanii, neexistând „un model de integritate”.

Julian Assange a făcut și o paralelă între materialele publicate de USAID și cele oferite publicului de către Wikileaks, afirmând că prima organizație este sponsorizată de un guvern ce atacă un alt guvern, în vreme ce a doua este finanțată de cititori și are un istoric de informații corecte.

Assange se arată, de asemenea, întristat de faptul că dovezile video cu privire la crimele de război comise de SUA în Granai, Afghanista, în 2009, au fost pierdute, fiind furate în cadrul unei operațiuni a serviciilor secrete suedeze.

Utilizatorii de pe reddit l-au întrebat pe Assange și despre siguranța sa, dar și despre teoriile conspirației care afirmă că acesta este, de fapt, mort. Acesta a afirmat că live stream-ul este una din dovezile pe care le poate aduce pentru a arăta că este în viață. Acesta a citit și un blockchain de Bitcoin, ca dovadă suplimentară.

De mai bine de 4 ani, Julian Assange trăiește sub protecția azilului politic în ambasada Ecuadorului din Marea Britanie. În acest timp, au apărut mai multe zvonuri cu privire la moartea sa, îndeosebi după ce acesta a rămas fără acces la internet, iar pe contul de Twitter al Wikileaks au apărut mesaje cu posibile chei de decriptare ale unor baze de date.