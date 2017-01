Cei de la Blizzard au dat lovitura cu Overwatch, dar speră ca în acest început de an să atragă jucători noi și în curtea Heroes of the Storm.

După câteva decenii în care Blizzard a fost asociată doar cu Warcraft, Starcraft și Diablo, compania americană a făcut o treabă foarte bună în a se adapta la preferințele publicului. A lansat mai multe jocuri în format free-to-play și a inițiat o nouă franciză cu Overwatch care s-a dovedit a fi foarte profitabilă. Pe lângă Hearthstone și Overwatch, Blizzard a mai făcut investiții importante în Heroes of the Storm.

O alternativă pentru DotA a celor de la Steam și League of Legends al celor de la Riot, Heroes of the Storm nu întruchipează cea mai originală rețetă de gaming. Pe de altă parte, vobim de un MOBA cu caracterele voastre preferate din World of Warcraft, Starcraft și Diablo. Problema este că, pentru a debloca noi eroi în Heroes of the Storm trebuie să faceți mici investiții cu bani reali. În contextul în care nici măcar nu știți sigur pe ce dați banii, este clar că prea puțini au făcut acel gest.

Vestea bună este că, dacă ați avut o reticență teribilă față de Heroes of the Storm din cauza aspectului financiar al ecuației, în acest weekend puteți lăsa emoțiile deoparte. Pentru prima oară, timp de câteva zile, fără nici un cost suplimentar, vă veți putea domina inamicii cu orice erou din joc. După zilele de test, veți putea să luați o decizie informată legată de eroul sau eroii pe care îi veți cumpăra.

,,Pentru a începe 2017 cum se cuvine, a celebra tot ce s-a întâmplat în anul trecut, precum și ceea ce avem pregătit pentru anul ce urmează, vă invităm pe toți să vă bucurați de trei zile de acces nestingherit la întreaga colecție de eroi între 13 și 16 ianuarie.” Cei de la Blizzard sunt foarte încrezători în privința succesului acestei tactici de marketing.