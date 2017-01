Grafenul 3D este mai ușor și mai rezistent decât oțelul

Într-adevăr, sintagma din titlu pare a fi un oximoron, dar grafenul 3D ar putea fi unul din materialele de vis pentru cercetători.

Grafenul este de 10 ori mai rezistent și de 20 de ori mai puțin dens decât oțelul. Oamenii de știință de la MIT au reușit să creeze un astfel de material oximoronic, luând grafenul, unul dintre cele mai rezistente materiale cunoscute, și formând o structură asemănătoare cu cea a unui coral.

Grafenul este o formă a carbonului și, cu toate că are o rezistență extrem de mare, are și o slăbiciune, la fel ca orice super-erou: este bidimensional. Într-adevăr, grafenul este un material ce are o grosime de doar un atom. Cercetătorii de la MIT au luat bucăți de grafen pe care le-au încălzit și pe care le-au asamblat într-o structură 3D, arată slashgear.com.

Cu toate acestea, o astfel de structură nu era suficientă. ”Ingredientul secret” din această descoperire este chiar forma grafenului 3D. Atunci când este încălzit și comprimat, materialul ia o formă sferică, plină de găuri, cunoscută ca gyroid. Astfel, oamenii de știință au înțeles că nu materialul în sine trebuie analizat, ci forma pe care o preia.

Pentru a testa teoria, aceștia au folosit aceste forme, mărite de 1000 de ori, pentru a printa structuri asemănătoare cu niște bureți, care aveau detalii diferite, cum ar fi grosimea. Modelele au fost eficiente în prezicerea nivelului de presiune pe care o astfel de structură îl poate suporta până cedează. În mod curios, modelul cu pereți mai groși este cel care a cedat primul.

Probabil că va mai dura ceva până ce grafenul va fi folosit pentru realizarea unor structuri din viața de zi cu zi, dar rezultatele cercetării deschid un nou orizont de cercetare în privința materialelor.