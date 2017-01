eMAG: Revoluția prețurilor înseamnă reduceri de până la 50%

eMAG a început Revoluția prețurilor și promite prețuri speciale la toată gama de produse. Campania de reduceri eMAG se desfășoară între 17 și 19 ianuarie, iar întreg catalogul cu oferte poate fi văzut AICI.

eMAG are des oferte și reduceri, dar campania Revoluția prețurilor este specială, deoarece aduce prețuri speciale la întreaga gamă de produse. În rândurile de mai jos, am selectat câteva produse cu reduceri considerabile.

Dacă îți dorești un Samsung Galaxy S7 de când l-ai văzut prima dată, dar ți s-a părut prea scump, trebuie să știi că acum s-ar putea să ți-l permiți. Smartphone-ul este primul în topul nostru cu telefoane din 2016 și are un display QHD de 5,1 inch, un procesor foarte performant, 4GB memorie RAM și cea mai bună cameră foto dintre telefoanele testate de noi. Îl poți cumpăra la un preț redus considerabil și îl găsești, alături de alte oferte eMAG de Revoluția prețurilor, AICI.

Un laptop performant nu trebuie să fie neapărat un laptop scump. Dovada este acest model de la Acer pe care l-am găsit în lista cu oferte eMAG. Are un display full HD, lucru neobișnuit pentru un laptop atât de ieftin, dar și un SSD de 256GB. Este construit în jurul unui procesor AMD și are 4GB memorie RAM, este subțire, ușor și beneficiază doar de recenzii pozitive pe site-ul eMAG. Îl poți cumpăra de AICI, cu o reducere considerabilă.

Reducerile eMAG la televizoare sunt mari cu ocazia campaniei Revoluția prețurilor. Din lista de oferte, am ales un model de la LG. Are diagonala de 108 centimetri, rezoluție full HD. Nu este un televizor inteligent, dar ai o serie de jocuri pe care le poți juca chiar și împreună cu alte persoane, LG numind acest model ”Game TV”. Are o tăiere de preț semnificativă și îl poți cumpăra accesând ACEST link.

