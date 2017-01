eMAG: Reduceri la laptopuri de Revoluția Prețurilor

eMAG continuă Revoluția Prețurilor, iar noi vă prezentăm o serie de reduceri la laptopuri, pentru că un upgrade la început de an e cel mai potrivit.

Laptop-urile de mai jos se adresează unei palete destul de largi de bugete, astfel încât să nu fie prea greu să găsești ceea ce ai nevoie. Specificațiile diferă și ele, destul de mult, astfel că e bine să știi ce vrei de la un laptop înainte să-l cumperi.

Reduceri eMAG: Laptop Dell Inspiron 3552

Laptop-ul Dell Inspiron 3552 este cel mai ieftin laptop aflat în promoția actuală de la eMAG, fiind ideal dacă vrei să-l folosești pentru activități de tip office. Acesta se bazează pe un procesor Intel Celeron N3060, dual-core, cu o frecvență de 1,6GHz, sau 2,48GHz în modul Turbo. Ecranul LED de 15,6 inci are o rezoluție de 1366 x 768 pixeli, iar laptop-ul vine cu 4GB de memorie RAM. La capitolul spațiu de stocare, laptop-ul oferă 500 GB. Momentan, laptopul are o reducere de 25% și este disponibil aici.

Oferte eMAG: Laptop Acer Aspire E5-573G-397Y

Acer propune un laptop cu ecran de 15,6 inci și tehnologie LED, oferind o rezoluție de 1366 x 768 pixeli. Procesorul ce stă la baza acestui laptop este un Intel Core i3 din generația Broadwell, ce are o arhitectură dual-core și ce lucrează la o frecvență de 2GHz. Laptop-ul are 4GB de memorie RAM, dar este compatibil cu memorii de până la 16GB (8+8). Laptop-ul are un hard disk de 1TB și placă video dedicată, iar momentan poate fi găsit aici, cu o reducere de 11%.

Reduceri eMAG: Laptop Lenovo IdeaPad 510-15IKB

Lenovo IdeaPad 510-15IKB este dotat cu un procesor Intel Core i7 din cea mai nouă generație, Kaby Lake, ce are două nuclee și rulează la 2,7GHz, sau 3,5GHz în mod Turbo. Laptop-ul are ecran Full HD, cu o diagonală de 15,6 inci și cu un strat anti-glare, fiind susținut de o placă video dedicată. Laptop-ul are 8GB de RAM și vine și cu un hard disk de 1TB. De asemenea, sunetul este asigurat de către Harman Kardon, pentru o calitate excepțională. Datorită Revoluției Prețurilor, laptopul vine cu o reducere consistentă, de 29%, fiind disponibil aici.