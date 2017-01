eMAG: Reduceri la electrocasnice de Revoluția prețurilor

eMAG are reduceri la întreaga gamă de produse cu ocazia campaniei Revoluția prețurilor. Campania de oferte eMAG este valabilă până pe 19 ianuarie și promite reduceri de până la 50%.

Reduceri eMAG și oferte se găsesc, în perioada aceasta, la tot ce înseamnă electrocasnice și noi credem că Revoluția prețurilor este prilejul perfect pentru a-ți schimba frigiderul sau mașina de spălat, sau pentru a te pregăti pentru vară cu un nou aparat de aer condiționat.

Întreaga campanie de oferte eMAG este disponibilă AICI, iar în acest articol avem câteva sugestii de smartphone-uri pe care le poți cumpăra la reducere, cu ocazia Revoluția prețurilor.

În ceea ce privește frigiderele, printre numeroasele oferte eMAG, am descoperit o combină frigorifică de la Arctic. Această beneficiază de o reducere de 38% și are o capacitate de depozitare de 295 de litri. Nu consumă mult curent și are și o funcție de avertizare sonoră, în cazul în care uiți ușa deschisă, iar congelatorul are și funcție de congelare rapidă. Frigiderul Arctic este un best-buy cu ocazia Revoluția prețurilor și îl găsești la reducere, la eMAG, AICI.

Dacă nu ați descoperit încă avantajale un storcător prin presare la rece și vă încântă enorm să vă bucurați de sucuri naturale, ar fi bine să aveți în vedere câteva detalii care vă vor convinge de importanța unei astfel de investiții. În cazul modelului de Kuvings, puterea de 240W și viteza de 60 de rotații pe minut sunt perfecte pentru a stoarce și ultimul strop de suc din orice fel de fruct, legumă, rădăcină sau frunze. Cu el, pe lângă faptul că veți obține o cantitate dublă sau triplă de suc din citrice față de un storcător prin răzuire, fascinația va fi derivată din alimentele ce păreau imposibil de stors. Îl găsiți la un preț avantajos AICI, alături de alte oferte eMAG din campania Revoluția prețurilor.

Dacă voiai să îți schimbi mașina de spălat, aceasta de la Whirlpool e silențioasă, eficientă, ușor de utilizat și, în plus, acum e disponibilă la un preț foarte bun. Poți să o cumperi de AICI, la reducere, cu ocazia eMAG Revoluția prețurilor.

Aparatul de aer condiționat Vortex VAI-A09FC are niște caracteristici importante. Cu toate că este un aparat de art condiționat ieftin, modelul Vortex dispune de tehnologia Inverter, care răcește foarte rapid o încăpere până la temperatura dorită, după care ajustează automat temperatura aerului degajat, pentru a menține gradul de confort din încăpere. Are o capacitate de 9.000 BTU și este disponibil la reducere la eMAG. Îl puteți cumpăra de AICI.