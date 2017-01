eMAG: Oferte la telefoane mobile de Revoluția Prețurilor

eMAG lansează o nouă repriză de reduceri, iar în următoarele două zile avem parte de oferte la telefoane mobile.pentru toate bugetele.

Dacă ai în plan să-ți faci un upgrade la telefon, atunci următoarea listă de reduceri eMAG te poate ajuta; am selectat trei produse pentru trei bugete, astfel încât să poți fi sigur că una dintre următoarele oferte la telefoane mobile este potrivită pentru tine.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S7, 32GB

Flagship-ul actual din seria Galaxy S de la Samsung este, în continuare, o variantă excelentă dacă vrei un telefon high-end. Smartphone-ul are la bază un procesor Exynos 8890 ce rulează la 2,3GHz + 1,6GHz, dar și 4GB de memorie RAM, astfel încât să fii sigur că nu o să ai probleme cu aplicațiile. Ecranul Super AMOLED, cu diagonala de 5,1 inci și rezoluția de 2560 x 1400 pixeli vine cu protecție 2.5D. În plus, certificarea IP68 arată rezistența la apă și la praf a device-ului. De Revoluția Prețurilor, Samsung Galaxy S7 are o reducere de 30% și poate fi găsit aici.

Oferte eMAG: Telefon mobil HTC One M9

Cu toate că HTC One M9 nu mai este actualul vârf de lance al companiei, asta nu îl face un telefon mai slab, ba din contră. Smartphone-ul rulează Android Lollipop, ajutat de 3GB de memorie RAM și de un procesor Snapdragon 810 octa-core, ce are o frecvență de 2GHz + 1,5GHz. Ecranul Full HD are o diagonală de 5 inci, iar camera foto principală a smartphone-ului are un senzor de 20MP, pentru fotografii cât mai clare. Actuala rundă de oferte eMAG propune o reducere de 37% pentru smartphone, ce poate fi găsit aici.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Allview X3 Soul

Dacă ai un buget ceva mai limitat, dar vrei un smartphone bun, Allview X3 Soul îți oferă soluția. Telefonul are un ecran generos, cu diagonala de 5,5 inci și rezoluția de 1280 x 720 pixeli, fiind protejat de Corning Gorilla Glass 3. Telefonul are 3GB de memorie RAM, dar și un procesor Cortex A63, octa-core, ce rulează la 1,3GHz. Smartphone-ul are un preț redus cu 35% și îl poți cumpăra de aici.