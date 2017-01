eMAG: cele mai amuzante review-uri de produse din 2016

eMAG a întocmit recent topul celor mai bune review-uri din 2016, iar lista vine cu o mulțime de păreri amuzante și înțepături subtile.

Retailer-ul online vine cu opt categorii unde s-au adunat cele mai bune review-uri din acest an, fie că vorbim de greșeli gramaticale, fie că descoperim produse care au mai multe utilizări decât cele propuse. Avem și categoria ”produsul anului”, unde se întâmplă… lucruri.

eMAG: Limba noastră-i o comoară

Câștigătorul categoriei este un fericit posesor al unei perechi de căști cu microfon Somic Salar A500, pe care le notează cu 5 stele și despre care spune că sunt ”Foarte bune recomand eu milem luat din magazin da iam zis daca are o mufaa mia zis nu si mia zis de care vreau usb sau doua mufe si iam zis doaua mufe si luativa din magazin”. Merită cumpărate, într-adevăr. Ce te faci însă când cumperi un fes care nu e ceea ce ar trebui să fie?

eMAG: Produsul anului

Dacă ai nevoie de un ghid pentru sex, atunci SEX, Ghid Complet este recomandarea unui client: ”Un ghid foarte excelet! Pentru mine sa am un sex foarte bun cu maNA MEA ESTE FOARTE IMPORTANT!”

eMAG, te iubesc!

Cu atâtea comenzi pe cap în fiecare zi, site-ul mai are și probleme. Ce te faci când primești același colet de mai multe ori? Te duci în secțiunea de review-uri și faci o sesizare ad-hoc: ”Le-am comandat o data, mi-au venit. Multumesc. Dar asta e a treia oara cand mi le tot trimiteti. Imi ajung un set. De ce tot imi trimiteti ganterele astea la nesfarsit?” reclamă un client al unui set de 2 gantere. Nu lipsesc nici criticile cu privire la momentele când site-ul pică, cel mai probabil de Black Friday:

eMAG: Hai că epatezi…

Când îți cumperi un calculator nou, parcă și filmele deocheate se văd sau se simt mai bine. Cel puțin asta a descoperit un cumpărător al unui sistem desktop de top: ”!!!!! Super mega șmecher!!! De 2 zile de cand mi l am achizițioat, n am mai ieșit din casa! Filmele deocheate au alt farmec pe asta!” Să sperăm că și-a cumpărat și un monitor pe măsură.

eMAG: Produse cu utilizări multiple…

Când îți cumperi un lubrifiant, îl cumperi pentru o anumită utilizare, dar alții descoperă și alte beneficii ale acestuia: ”Sunt multumit. Foarte MULTUMIT! Tocmai aseara mi-am dat pe fata fiindca imi iesise un cos. Acum tenul meu arata mai bine ca niciodata. Multumesc Durex si Echipa EMAG!!! YOU ROCK!”

eMAG: Televizoru’ e viața mea

Dacă prietena sau soția a ta a luat în greutate și nu știi cum să-i spui asta, dar ai vrea totuși să te uiți liniștit la televizor, nu ai decât să-ți cumperi un televizor mai mare: ”Imi place faptul ca are transportul gratuit, asta a fost si motivul principal pentru care l-am achizitionat si pentru simplu fapt ca nevasta-mea e cat muntele si acum pierd doar o reclama cand trece prin fata televizorului in loc de trei. Sunt foarte multumit!”

eMAG: Ooo, brad frumos!

Bradul natural de Crăciun Normandian, înalt de 9-10 metri, a fost o vedetă printre cumpărători, deși s-a lăsat și cu probleme: ”Bradul e minunat, miroase superb, copii au fost incantati cand au vazut autospeciala cu care am montat steaua in varf. Contra: diametru mare, ne-am cam zgariat pe fata facand hora in jurul lui.”

Lista completă de review-uri câștigătoare ale categoriilor de mai sus poate fi găsită aici.