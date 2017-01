Dendrobium este o mașină electrică demnă de filmele SF [VIDEO]

Dendrobium nu este doar un gen de orhidee, ci și un prototip de mașină electrică pe care o companie din Singapore vrea să o aducă pe piață.

Salonul Auto de la Geneva este întotdeauna locul unde cele mai exotice modele de mașini văd lumina zilei, an de an, iar 2017 ne rezervă, de asemenea, surprize. Vanda Electrics, o companie din Singapore, pregătește un concept de supermașină electrică pe care vrea să îl prezinte anul acesta.

Denodrobium este un nume dat unui gen de orhidee, majoritatea florilor de acest fel provenind din Singapore. Creatorii acestei mașini spun că au ales numele datorită design-ului mașinii. Ușile și plafonul mașinii se deschid la fel ca un boboc de orhidee, pentru ca pasagerii să poată intra în habitaclu.

În principiu, mașina are linii asemănătoare cu cele ale unei mașini de Formula 1. Este, de asemenea, asemănătoare cu conceptul Faraday Future, ce a fost prezentat la CES 2016. Faraday Future pare a fi un jucător serios în acest domeniu, dar dacă Vanda Electrics are, cu adevărat, un proiect bun dincolo de schițe și de concept, atunci am putea intra într-o nouă eră a bolizilor exotici, conform caranddriver.com.

Compania a creat până acum un mic scuter electric și susține că lucrează și la o furgonetă electrică, portofoliul fiind cam subțire. Aceștia arată însă că lucrează alături de Williams Advanced Engineering la noul proiect.

Conform informațiilor existente deja, mașina electrică Dendrobium ar avea o putere de 1500cp și ar putea să dezvolte un cuplu de 4000Nm. Viteza de 100km/h poate fi atinsă în aproximativ 2,6 secunde, iar pentru că vorbim de o mașină electrică, avem și specificații legate de ”consum” și autonomie.

Automobilul va avea o capacitate de 90-100kWh mulțumită baterilor, iar autonomia ar fi de aproximativ 400 de kilometri. În paralel, viteza maximă a autovehiculului este prognozată a ajunge la 400 de kilometri pe oră.