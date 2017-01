De ce este în regulă să ne exprimăm regretul pe Facebook când ne mor artiștii preferați

Anul 2016 s-a încheiat și în el au dispărut (doar fizic) o mulțime de artiști, iar Facebook-ul a fost zidul pe care ne-am exprimat tristețea, regretul, le-am postat piesele, declarațiile sau scenele memorabile. Și e perfect în regulă!

A fost un an în care au murit multe personalități, dintre care, să-mi fie cu iertare, o să amintesc doar câteva – Marin Moraru, Mircea Albulescu, Radu Beligan, Ioan Gyuri Pascu, Sebastian Papaiani, Carrie Fisher, Zsa Zsa Gabor, Leonard Cohen, David Bowie, George Michael.

Mulți dintre cei care i-au admirat suferă cu adevărat la auzul veștii că au murit. Eu, spre exemplu, simt un soi de tristețe stranie de fiecare dată, pentru că am impresia că am pierdut un vechi prieten. La Marin Moraru chiar am plâns, pentru că mi-a plăcut enorm atât ca om, cât și ca artist.

De ce facem asta? De ce suferim pentru niște oameni pe care nici măcar nu-i cunoștem? De fapt, îi cunoaștem. Le ascultăm melodiile și ne simțim mai bine, le vedem filmele și râdem sau plângem în hohote, le citim cărțile și ne notăm pe o foaie pasajele care ne dau încredere, îi urmărim pe la TV în timp ce vorbesc despre carieră, viață, visuri, dezamăgiri.

Dincolo de scenă și de camerele de filmat sunt exact ca noi și pe mulți acest gând îi ajută să-și depășească propriile probleme. Carrie Fisher a vorbit deschis despre problemele psihice pe care le-a avut, Prince s-a luptat cu dependența de droguri, George Michael s-a chinuit să se descopere, a recunoscut public că este gay și și-a donat în tăcere o mare parte a averii. Toate interviurile lor și modul în care și-au făcut meseria au fost mesaje de încurajare, asigurări că este OK să fii diferit, că este normal să te confrunți cu probleme și că este important să vorbești despre ele, să ceri ajutor și să le depășești și, mai important, să-i ajuți pe cei mai puțini norocoși decât tine.

În ultimele luni, Facebook-ul a fost inundat de emoticoane care sugerează tristețea, de RIP, de „May The Force Be With You, Princess Leia!“, de „Hallelujah“ și „Last Christmas“, de amintiri care ne leagă de o anume piesă sau film.

Da, poate că este enervant să-ți fie news feed-ul plin doar de informații despre moartea unui artist, dar în același timp mi se pare firesc. Nu-mi plac deloc genul de oameni care-i critică pe ceilalți că-și exprimă regretul pe Facebook. Așa, și? Care-i problema? Ba chiar mi se pare frumos să-i aduci un ultim omagiu unui artist care ți-a bucurat existența prin munca sa și dacă acest omagiu înseamnă să publici pe Facebook o melodie, o secvență sau orice altceva, atunci foarte bine. Mi se pare de mii de ori mai frumos să „curgă“ pe Facebook piese frumoase, știute și neștiute, declarații pline de învățăminte sau replici din filme decât mesaje goale de conținut, de tipul: „prima ninsoare <3 #iarnă“.

Și nu doar că este frumos, dar cred că asta își doresc cei mai mulți artiști, să nu fie uitați după ce mor, să le fie apreciată arta, să ajungă și la generațiile viitoare. Și da, ce altă unealtă mai potrivită pentru toate acestea decât Facebook-ul?

Dacă faptul că eu am distribuit o piesă de-a lui Leonard Cohen sau o lecție de viață de-a lui Marin Moraru și astfel am convins cel puțin un alt prieten de pe Facebook să asculte Cohen pentru prima dată sau să zăbovească pe cuvintele lui Moraru și poate să învețe ceva din ele, atunci mă declar fericită.

Că poate nu-i apreciem pe acești oameni la adevărata valoare cât timp sunt în viață (nu plătim bilete la concertele lor când avem ocazia sau preferăm să facem altceva cu banii decât să-i dăm pe intrarea la cinema sau la teatru) asta e altă discuție, dar să sperăm că în noul an vom învăța, printre altele, să ne bucurăm cu adevărat că suntem contemporani cu oameni mai mari decât noi, de la care putem învăța ce înseamnă a visa și a te dărui complet acelui vis.