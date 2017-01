Cum ai acces la aplicațiile nelansate din Google Play

Mulți dezvoltatori publică versiuni beta ale celor mai populare aplicații în magazinul virtual Google. Nu este însă foarte evident cum ai acces la aplicații nelansate din Google Play.

Înainte ca o aplicație mobilă să fie finisată și să poate fi rulată fără evenimente neplăcute de către un număr important de persoane, aceasta trece printr-o perioadă de teste sau beta. În acel timp, pornind de la feedbackul celor care au avut ocazia să o experimenteze, este îmbunătățită și are parte de modificări mai mici sau mai mari. Dacă te arunci să testezi aplicații, cel mai mare avantaj este că respectivele progrămele sunt gratuite. Marele dezavantaj este că s-ar putea să întâmpini numeroase probleme de funcționalitate. Tocmai din acest motiv, înainte de instalarea efectivă, ai parte de câteva avertismente.

Dacă vrei să testezi aplicații mobile pe un iDevice, sistemul este destul de laborios și implică instalarea de anumite certificate pe terminal. Acestea sunt specifice dezvoltatorului aplicației pe care vrei să o testezi și nu există o soluție care să funcționeze pentru toate programele beta existente. Pe Google Play în schimb, din câțiva pași simpli ajungi la o secțiunea din magazinul virtual intitulată Early Access și te poți pune pe experimentat.

Există foarte multe aplicații nelansate în Google Play. Acestea nu apar la căutare și multe s-ar putea să ți se pară complet necunoscute. Merită însă să le experimentezi, mai ales pentru că sunt gratuite și pentru că, prin intermediul feedbackului tău, devin mai bune. Pentru a le găsi, primul pas este să intri în Play Store, fie din ecranul principal al telefonului, fie din sertarul cu aplicații. În mod implicit, în prim plan, ar trebui să ai afișată secțiunea Apps & Games. Dacă nu este cazul la tine, fă click în colțul din stânga sus pe cele trei liniuțe și alege Apps & Games. Sub recomandările pe care le ai afișate în partea de sus a noii pagini cu aplicații e o listă cu cuvinte cheie. Dă cu degetul peste ea până ajungi la Early Acces.

Pentru a ajunge la aplicații nelansate din Google Play, selectează Early Access. Imediat vei vedea două liste, Unreleased Apps (Aplicații nelansate) și Games in Development (Jocuri aflate în dezvoltare). Din aria de interes dorită, alege un joc sau un program. În principiu, vei avea disponibile 15 – 20 de opțiuni în permanență, deoarece Google are grijă să filtreze într-o oarecare măsură ce ajunge la utilizatori, chiar dacă respectivul conținut este marcat ca fiind beta. După ce ai optat pentru una dintre aplicații, vei vedea același buton marcat Install cu care te-ai obișnuit și pe care îl poți utiliza pentru inițierea procesului de instalare . Diferența este că, sub acel buton, vei vedea un avertisment de genul aplicația se află în stadiu de dezvoltare. S-ar putea să fie instabilă.