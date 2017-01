Cum afli dacă poți să asculți radio FM pe telefonul tău

O mulțime de telefoane au modul de radio FM instalat, chiar dacă majoritatea posesorilor nu știu despre existența acestuia. Noi te învățăm cum afli dacă poți să asculți radio FM pe telefon.

O bună parte din ”vina” pentru acest fapt aparține producătorilor și vânzătorilor, care nu obișnuiesc să mai facă reclamă unui astfel de element integrat în telefon. De asemenea, există și un interes ceva mai scăzut pentru o asemenea funcție.

Mai jos avem o listă de telefoane de la câțiva producători importanți ce au decis să includă un modul de radio FM în lista de componente. De asemenea, avem și o recomandare de aplicație, asta dacă vrei să afli dacă poți asculta radio FM pe telefonul tău, în cazul în care smartphone-ul pe care îl ai nu se regăsește în listă.

Cum afli dacă poți să asculți radio pe smartphone: telefoane cu modul radio FM

Telefoane HTC: One M9, One M8, One M8 Harman/Kardon edition, One M7, One A9, One E8, One MAX, One Remix, Desire 626s, Desire 510, Desire 610, Desire 816, și Evo 4G LTE.

Telefoane Motorola: Moto G4, Moto G4 Plus, Moto G (XT1031 și XT 1548), Moto E (XT1526) și Moto G (a 3a generație),

Telefoane LG: G Flex, G Flex 2, G Stylo, Stylo 2, Realm, Tribute 5, Tribute HD, X Power, Volt, Volt 2, G2, G3, G3 Vigor, G4, G5 și V20.

Telefoane Samsung: Galaxy Express Prime, Galaxy Express 3, Galaxy Grand Prime, Galaxy J3, Galaxy J7, Galaxy MEGA, Galaxy ON5, Galaxy Prevail LTE / Galaxy Core Prime, Galaxy Tab E, Galaxy Tab 4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy S5 Sport, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7, S7 Edge, S7 Active, Galaxy Note 3, Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4 și Galaxy Note 5.

Cum aflu dacă telefonul are modul radio FM?

Dacă telefonul tău nu se regăsește în lista de mai sus și dacă nu ai o aplicație de radio FM inclusă între aplicațiile preinstalate ale dispozitivului, poți folosi această aplicație pentru a descoperi dacă device-ul are sau nu un astfel de modul instalat. De asemenea, aplicația poate fi folosită pentru a asculta posturile de radio pe care le-ai prinde în mod normal, cu un radio clasic. Într-adevăr, costul s-ar putea să fie cam mare pentru unii, dar există și posibilitatea de a cere banii înapoi în cel mult 30 de zile, dacă aplicația nu funcționează așa cum te-ai aștepta.

Din păcate, telefoanele iPhone nu pot beneficia de funcția radio FM. Unele dispozitive ar avea astfel de module integrate în design, doar că acestea sunt inaccesibile. Astfel, singura variantă pe care o aveți la dispoziție este să folosiți un serviciu de streaming online pentru radio.