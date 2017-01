Există foarte multe tipuri de procesoare Intel Core i3, i5 sau i7. Dacă nu vă pricepeți însă, s-ar putea să investiți într-unul vechi de 5 ani.

Cei de la Intel au ajuns de curând la a șaptea generație de procesoare Intel Core. Acestea nu sunt neapărat mai rapide decât vechile modele, dar sunt semnificativ mai eficiente energetic și, în consecință, se reflectă într-o autonomie sporită a unui laptop. Cei mai mulți utilizatori de PC-uri nu-și dau însă seama ce procesor Intel folosesc, cât de vechi e sau de capabil. Un procesor Intel Core i7 optimizat pentru consum redus de energie poate fi semnificativ mai slab la capitolul performanță decât un Core i5 mai vechi, chiar dacă ambele sunt CPU-uri pentru laptop.

Informația pe care o știu cei mai mulți posesori de PC-uri este că un Intel Core i7 este cel mai bun procesor, un Core i5 este decent, iar un Intel Core i3 este cel mai ieftin. Acesta din urmă este mai bun decât un Celeron sau Pentium, dar ar fi bine să faceți un efort pentru a vă achiziționa un Core i5 sau i7. Conceptele de mai sus nu sunt neapărat greșite, dar mai sunt multe alte informații pe care trebuie să le aveți în vedere, mai ales în momentul achiziției unui laptop second hand. Un laptop de acum 5 ani cu un procesor Core i7 se vinde în continuare cu un preț mare, dar sunt mari șanse să nu țină bateria și să se încălzează teribil din pricina vârstei.

Pentru a vedea ce generație de procesor Intel aveți în laptop sau desktop, faceți click dreapta pe My Computer și alegeți Properties sau faceți click pe Start, tastați System și alegeți primul rezultat. Aceeași secțiune System o găsiți și în Control Panel dacă aveți un Windows mai vechi. În acea fereastră cu detalii de sistem, procesorul este evidențiat în partea de sus, în dreptul cuvântului Processor. Un Core i5, i7 sau i3 este ușor de identificat, dar Core i5-2430M sau i7-5600u s-ar putea să nu vă ofere prea multe informații în plus. Pentru a afla toate detaliile despre un model de procesor Intel, căutați-l pe această pagină web. Un criteriu simplu ar fi să rețineți că prima cifră din patru din modelul procesorului definește generația, iar dacă are trei cifre de toate, precum un i7-720QM, face parte din prima generație.