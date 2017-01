Competențele digitale încă sunt o piatră de încercare pentru români

Când vine vorba de competențe digitale, stăm destul de slab, chiar dacă smartphone-urile sunt omniprezente și lumea folosește tehnologia peste tot, arată stiridinlume.ro.

Când vine vorba de competențe digitale, România ocupă un rușinos penultim loc în Uniunea Europeană, conform Indexului Economiei şi Societăţii Digitale (Digital Economy and Society Index – DESI). Faptul că am reușit ”performanța” de a obține locul 27 și nu 28 se datorează numărului mare de persoane angajate în sectorul IT. Cu toate acestea, integrarea tehnologiei în mediul de afaceri ne duce pe ultimul loc, potrivit studiului Ipsos Mori.

84% din respondenții români (lucrători IT din companii mici şi mijlocii) arată că se simt pregătiți să folosească aplicațiile şi dispozitivele pe care le au la dispoziție în companie, comparativ cu doar 59% în Europa Occidentală. În paralel, mai puține dintre companiile românești au un website (55%) sau o zonă online dedicată clienților (16%), fată de media occidentală (69% respectiv 21%).

facerile românești au o atitudine destul de pozitivă față de epoca digitală, raportat la cele din vestul Europei – respondenţii consideră că tehnologia le va îmbunătăți deciziile operaționale şi strategice (79% în România versus 59% în Vest) sau le va aduce mai multe date relevante cu privire la clienți (67% faţă de 53%).

La capitolul de mobilitate a angajaților, România are în continuare o rată scăzută fată de majoritatea statelor europene, 7 din 10 angajați arătând că trebuie să fie prezenți la birou pentru a-şi putea îndeplini sarcinile de serviciu; cu toate acestea, există un progres față de 2015, când 8 din 10 angajați răspundeau că trebuie să fie prezenți la birou.

Lucrătorii români din sectorul IT consideră că dezvoltarea de competențe digitale (49%) şi strategia companiei lor (43%) reprezintă cele mai mari provocări interne cu care companiile lor se vor confrunta în viitorul apropiat.

d vine vorba de protecția datelor, 80% din angajații chestionați în România sunt de părere că informațiile proprii sunt protejate oriunde s-ar afla, comparat cu 67% în vestul Europei. În rândurile managerilor, 79% sunt de aceeași părere când vine vorba de datele firmei, fată de 58% în Europa occidentală. Dintre aceiași manageri, 72% declară că afacerea lor dispune de protecție avansată a datelor, fată de media vestică de 54%.

Pe de altă parte, un raport Microsoft Security arată că țara noastră are rate de apariție a riscurilor de securitate consistent superioare mediei mondiale (31,3% versus 20,8% pentru trimestrul al patrulea din 2015) dar și mai multe calculatoare infectate, în medie (36,4 din 1.000 faţă de 16,9 media mondială).

Ipsos Mori a realizat în 2016, pentru Microsoft, un studiu la nivel european printre companiile mici şi mijlocii – categorie care formează aproape 99% din totalul companiilor de pe continent. Studiul a abordat teme legate de folosirea datelor şi a tehnologiilor de ultimă oră pentru a atrage noi clienți, a crește productivitatea şi a inova în domeniul de activitate în care activează.