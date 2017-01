Cele mai populare reclame românești pe Youtube în 2016 au fost, de fapt, melodii [VIDEO]

Google prezintă, într-un comunicat remis Playtech, topul celor mai populare reclame românești care au rulat pe YouTube în 2016 – reclame a căror conținut a fost apreciat și vizualizat de către utilizatori.

Topul conține reclamele pe care oamenii aleg să le urmărească – creații video care au captat atenția utilizatorilor de YouTube și au fost urmărite peste cele 5 secunde după care se poate da „skip”.

Selecția reclamelor din acest top s-a făcut printr-un algoritm care combină numărul de vizualizări realizate din România, rata de vizualizare (timpul mediu vizualizat dintr-o reclamă) și raportul dintre vizualizările organice și vizualizările plătite.

Pe locul întâi se află un clip al Orange România, numit Xmas 2015 – Actul 3, dar adevăratul ”câștigător” sunt cei care au realizat campania J&B Romania Blending Spirits, cu 7 intrări în top 10. Putem spune, așadar, că cele mai populare reclame românești (cel puțin 7 dintre ele) sunt, de fapt, melodii.

În cadrul campaniei J&B Romania Blending Spirits, diverși artiști sau formații au făcut schimb de melodii, iar multe dintre clipuri au devenit rapid virale.

„Campania J&B Blending Spirits aduce împreună doi artiști din zone muzicale opuse, alături de fanii lor, dar a căror combinație are un rezultat original și surprinzător de bun. Acest proiect are rezultate excelente pentru că Blending Spirits este mai mult decât un proiect pentru noi: este o declarație de independență, de respect pentru felul unic de a fi al fiecăruia dintre noi și ne impinge de fiecare dată sa creăm ceva mai bun. Rezultatele pe care le avem pe acest proiect au făcut să merite fiecare provocare și nu ar fi fost posibile fără pasiunea echipelor: The Hub, Vice, OMD, Fieldstar, Porter Novelli, Frank”, a delcarat Raluca Oana Sava, Senior Brand Manager Portofoliul Diageo, companie care are în portofoliu J&B.

„În topul din 2016 regăsim doar creații românești, lucru îmbucurător pentru industria locală. Majoritatea dintre acestea au lungimea de peste un minut, calitatea conținutului pe care îl livrează un spot fiind cea care contează pentru captarea atenției utilizatorului de YouTube. Conținutul creativ este și rămâne unul dintre principale puncte în „best practice”-uri pe YouTube și campanii derulate în acest mediu. În 2017, focusul va fi și mai mult pe mobile – în Europa, numărul de ore pe care oamenii îl petrec urmărind conținut video pe smartphone este în creștere cu peste 60% față de anul precedent. O altă prioritate pentru anul acesta în campaniile pe YouTube acesta este și măsurarea atenției utilizatorilor, respectiv câți utilizatori au urmărit acea reclamă până la capăt”, spune Emilia Brânzan, Industry Manager Google Romania.

Top cele mai populare reclame în România