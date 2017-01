Cele mai ciudate documente desecretizate găsite în arhivele CIA

Recent, CIA a publicat online o arhivă cu milioane de documente desecretizate, iar între acestea se regăsesc tot soiul de informații mai mult sau mai puțin bizare.

Documentele desecretizate acoperă o perioadă de timp de aproximativ 50 de ani, începând cu evenimente petrecute la sfârșitul anilor 1940. Unele dintre aceste documente sunt cu adevărat importante, vorbind despre subiecte majore din istorie, dar altele sunt foarte banale și chiar ciudate.

Un articol de ziar despre arme bazate pe percepții extrasenzoriale

Acest articol din 1981 relatează că Pentagonul a cheltuit 6 milioane de dolari pentru cercetarea tehnicilor de război psihotronic. De asemenea, SUA ar fi dorit să creeze un sistem de apărare împotriva rachetelor, la Polul Nord, care nu ar fi distrus armele, ci le-ar fi trimis în trecut.

Glume despre URSS, pregătite pentru directorul adjunct al CIA

Cine-a spus că CIA nu are simțul umorului? Documentul are un titlu simplu ”Glume sovietice pentru DDCI” (directorul adjunct al agenției centrale de inteligență) și are o serie de glume mai mult sau mai puțin seci cu privire la Uniunea Sovietică.

Ești o ființă conștientă de sine sau un sclav programat?

Acest document din 1974 a fost creat de către National Caucus of Labor Committees după ce organizația a descoperit ”un plan malefic al CIA împotriva acesteia, unde victimele erau spălate pe creier și folosite pentru a efectua asasinate”.

O sondare psihologică experimentală a planetei Jupiter

Documentul din 1973 detaliază încercările a doi oameni, Harold Sherman și Ingo Swann, ce se străduiesc să efectueze o sondare psihologică a gigantului gazos, pentru a-și testa abilitățile psihologice și pentru a vedea cum este planeta. Aceștia au efectuat testele individual iar apoi și-au comparat rezultatele. Cei doi au sperat că modulul Pioneer 10, al NASA, ce urma să treacă pe lângă Jupiter, va putea verifica unele dintre ”descoperirile” acestora.

Un testimonial despre un vraci rus care vindeca oamenii cu mâinile

Documentul este denumit ”Magicianul intră în laborator” și este un testimonial din 1969, al unui inginer rus, care vorbește despre un vraci ce poate deschide ferestre în lumi necunoscute. Acest vraci trăia la acea vreme în Tbilisi, Georgia.

Un număr din revista ”Flying Saucers UFO Reports” din anii 1960

În Men in Black, Kay citește tabloide, pe motiv că acestea oferă cele mai bune informații cu privire la ce mai fac extratereștrii pe Pământ. Ceva asemănător a fost găsit și în arhivele CIA, conform inverse.com.

Un fragment de ziar în care CIA este acuzată că suprimă discuțiile despre OZN-uri

Acest articol din 1966, din Arizona Republic, este intitulat ”Liniștea din jurul OZN-urilor este din cauza oamenilor CIA”. Scurt și la obiect.

Un raport avertizează că sovieticii ar putea deveni lideri în domeniul studiilor de parapsihologie aplicată

Un raport din 1975, din Weekly Surveyor, anunță că un review al literaturii sovietice din anii 1960 indică faptul că rușii sunt mai avansați în ceea ce privește ”electrostatica telechineziei” și ”construcția de sisteme de monitorizare psihologică la distanță”, printre altele.

Un memorandum avertizează că propaganda anti-americană din presa sovietică acuză SUA că a furat aurul naziștilor

Memorandumul, ce a ajuns până la Henry Kissinger, atunci secretar de stat, prezintă o listă de propagandă împotriva SUA, ce include rapoarte de tensiuni rasiale în State, dar și crime de război comise de americani în Asia. De asemenea, raportul arată că propaganda sovietică afirmă că americanii au furat aurul nazist în 1945.

Un memo intern al CIA cu privire la o criză de sticle de Coca-Cola

Pe 4 august 1954, cineva de la CIA a trebuit să le trimită tuturor angajaților un mesaj pentru a-i informa să returneze sticlele goale de Coca-Cola la automatul de unde le-au cumpărat. Asta ne arată că oriunde, indiferent de locul în care lucrezi, te vei lovi de politici uzuale de birou.