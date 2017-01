Cum instalezi forțat cea mai nouă versiune de Windows 10

Actualizările celui mai nou sistem de operare Microsoft nu ajung la toți utilizatorii și s-ar putea să fii nevoit să instalezi forțat cea mai nouă versiune de Windows 10.

Windows 10 a fost lansat cu surle și trâmbițe în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Foarte mulți posesori de PC-uri au fost entuziasmați de noul SO, dar cei mai mulți au preferat să rămână la Windows 7. Contrar recomandărilor, din varii motive, există și persoane care folosesc Windows XP. Trecând peste aceste detalii, în mod real, Windows 10 este foarte bine pus la punct, chiar dacă mai există unele particularități ce trebuie finisate.

În jurul perioadei în care a apărut Windows 10, mai mulți oficiali Microsoft au confirmat că acesta va fi ultimul sistem de operare Windows lansat vreodată. Asta nu înseamnă însă că gigantul din Redmond își neglijează platforma pe viitor. În schimb, se traduce prin faptul că următoarele schimbări majore gândite de Microsoft pentru Windows vor veni sub formă de actualizări majore. În cazul vechilor sisteme de operare, acestea erau intitulate service pack-uri, acum vorbim de Build-uri cu diverse nume și versiunii. La aproximativ un an de lansarea primei versiuni de Windows 10 s-a lansat Anniversary Update, iar în luna martie a acestui an vom avea parte de Creator`s Update.

Cu toate că este foarte dificil sau aproape imposibil să împiedici instalarea actualizărilor pe Windows 10, asta nu înseamnă că sistemul de distribuție al update-urilor este perfect. Windows 10 Build 1511, ce a fost lansat oficial în noiembrie 2015, nici măcar la această oră nu a ajuns la toți utilizatorii. Astfel, sunt șanse foarte mari să nu rulezi cea mai nouă versiune de Windows 10. Există însă o soluție prin care poți forța instalarea.

Exact pentru circumstanțele în care orice alt sistem de instalare automată eșuează, Microsoft a creat un instrument software ce îți permite să instalezi manual ultima versiune de Windows 10 sub formă de upgrade. Asta înseamnă că toate datele tale de pe PC sunt în siguranță. Dacă folosești deja Windows 10 și vrei să-ți faci un update, nu vei pierde documente, fotografii, filme, programele instalate sau poza de fundal de pe desktop.

Instrumentul de care ai nevoie pentru a iniția acest proces poartă numele Windows 10 Media Creation Tool și poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Microsoft folosind acest link. Lansat în aceeași perioadă cu Windows 10, respectivul utilitar facilitează și crearea unui mediu de instalare USB Stick sau DVD cu Windows 10, în cazul în care vrei să instalezi cea mai recentă versiune a sistemului de operare pe alte computere sau chiar și pe PC-ul tău.

Dacă vorbim însă de upgrade al unui PC ce rulează deja Windows 10, la câteva momente după ce ai pornit Windows 10 Media Creation Tool, trebuie să alegi Upgrade this PC now. Confirmi alegerea cu Next și aștepți descărcarea fișierelor necesare. Procesul de download poate dura 45 – 60 de minute, în funcție de viteza conexiunii la internet. Pe perioada descărcării, poți folosi sistemul fără nici un fel de emoții. Abia la sfârșit, în momentul în care vei confirma inițierea procesului de instalare pentru cea mai nou versiune de Windows 10, vei fi forțat să nu-ți mai folosești computerul între 30 și 60 de minute, în funcție de performanțele sale. Pe perioada procesului de actualizare, sistemul ar trebui să se restarteze în mod automat de câteva ori. Nu ai de ce să îți faci griji, este perfect normal. La final, vei avea cea mai nouă variantă a sistemului de operare creat de Microsoft.

Pentru a verifica instalarea cu succes a noii versiuni, apasă pe combinația de taste Windows + R și tastează în fereastra Run comanda ,,winver” fără ghilimele. Confirmă cu Enter. În noua fereastră, ar trebui să vezi Microsoft Windows, Version 1607. În mod evident, după lansarea Creator`s Update, respectivul număr se va modifica, dar la ora actuală, aceasta este cea mai nouă versiune de Windows 10.