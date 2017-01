Ce invenții importante vor debuta în 2017

Cu toate că nu știm neapărat ce ne rezervă viitorul, putem să facem câteva previziuni cu privire la ce invenții trebuie să așteptăm în anul 2017.

Dincolo de imprevizibil, putem observa că tehnologia avansează constant și avem câteva lucruri pe care să le urmărim cu interes în acest an.

Încărcarea wireless a telefoanelor mobile este unul dintre domeniile de mare interes pentru 2017. Da, avem deja o astfel de tehnologie, dar este utilă doar dacă ținem telefonul pe un stand special. Noile tehnologii la care se lucrează acum încearcă să transforme încărcarea wireless în ceva posibil pe distanțe asemănătoare cu conectivitatea Bluetooth sau Wi-Fi, arată inverse.com.

Un prim dezvoltator ce lucrează la această tehnologie, Ossia, a creat deja un kit de încărcare pentru producători și se crede că, până la sfârșitul acestui an, primul dispozitiv ce va încorpora acest sistem, la un moment dat.

Mașinile Tesla complet autonome sunt în plan pentru finele lui 2017, având în vedere că Elon Musk pregătește un upgrade pentru platforma Hardware 2. Mulțumită acestuia, noul soft va permite mașinilor Tesla să se conducă singure, folosind o combinație de camere video și un sonar ultrasonic.

Planul lui Musk este să efectueze o demonstrație de autonomie completă între Los Angeles și New York. Mașina ar trebui să meargă singură până în Times Square, să-și lase pasagerul acolo, iar apoi să meargă tot singură, până la un loc de parcare. De asemenea, automobilul s-ar ocupa chiar și de încărcare, fără efort din partea posesorului.

Hyperloop One, compania ce are în plan crearea unui tren propulsat de vid, are de gând să dezvăluie un traseu de teste în 2017, făcând un pas important către revoluționarea transportului.

Pe lângă linia de teste, se dorește construcția unei astfel de linii între Suedia și Finlanda, până în 2028. Astfel, o călătorie între cele două țări nu ar dura mai mult de 30 de minute. Majoritatea călătoriilor care acum se măsoară în ore pierdute pe drum n-ar dura mai mult de câteva minute.

Păpușile sexuale RealDoll vor să revoluționeze această industrie. Abyss Creations, compania ce produce astfel de păpuși, vrea ca în 2017 să lanseze primele modele care să vorbească și care să aibă organe genitale funcționale.

Există futurologi care cred că, până în 2015, astfel de roboți sexuali vor fi disponibili peste tot. Un lucru e cert: astfel de invenții vor crea o serie de conflicte de natură etică între diverse tabere.