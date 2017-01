Din motive greu de înțeles, sunt șanse foarte mari să întâmpini o situație în care iPhone-ul nu apare în My Computer. Există însă câteva etape pe care le poți parcurge pentru a remedia problema.

Ca utilizator foarte vechi de iPhone, am întâmpinat o serie foarte stufoasă de probleme de-a lungul anilor cu dispozitivele Apple. Cele mai multe tind să apară însă în momentul în care conectezi un iPhone la un PC cu Windows. În teorie, un smartphone al gigantului din Cupertino ar trebui să fie recunoscut fără nici un fel de dificultăți. Se întâmplă însă de multe ori să te lovești de o situație în care iPhone-ul nu apare în My Computer. În urmă cu ceva timp, orice iDevice, chiar și dacă nu aveai iTunes instalat, era recunoscut ca aparat foto pe un PC și puteai foarte ușor să-ți descarci pozele și filmele. Odată cu lansarea iOS 10, am observat însă că acest lucru nu se mai întâmplă foarte des.

Dacă iPhone-ul nu apare în My Computer, Windows Explorer sau File Explorer, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te asiguri că ai drepturi de administrator pe respectivul PC. Cu iPhone-ul conectat, fă click pe Start și tastează Device Manager. Accesează primul rezultat. Din structura arborescentă, te interesează Universal Serial Bus controllers. Fă click dreapta pe Apple Mobile Device USB Driver și optează pentru Uninstall. Deconectează iPhone-ul, conectează-l din nou, așteaptă câteva momente și ar trebui să fie reinstalat de la zero iar problema să fie rezolvată.

După ce ai urmat pașii de mai sus, dacă acest lucru nu remediază problema cu iPhone-ul care nu apare în My Computer, alternativa implică dezinstalarea și reinstalarea iTunes. Pentru a-l dezinstala, trebuie să intri în Settings sau Control Panel la Programs and Features, să cauți iTunes și, din meniul contextual, să alegi Uninstall. După aceea, trebuie să-l descarci din nou de pe iTunes.com și să-l instalezi. Deconectează și reconectează iPhone-ul în speranța că problema s-a remediat iar acesta apare din nou în My Computer.