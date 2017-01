Adevărul despre cine i-a scos în stradă pe „tinerii frumoși și liberi“ de pe Facebook

Văd că sunt multe dubii pe Facebook cu privire la motivele pentru care au protestat miercuri câteva mii de „tineri frumoși și liberi“, se vorbește despre „relee puternice pe Facebook“, despre „apărătorii dosarelor măsluite“, despre naziști și cretini. Nu știu în ce realitate trăiesc indivizii care au astfel de idei, dar în realitatea mea, aia în care am înghețat alături de alți oameni în fața Guvernului, nu există niciun dubiu că protestele sunt singura soluție pentru a împiedica politicienii să-și mai bată joc de noi și să ne fure, niște „afaceriști“ să ne jignească, iar televiziunile să manipuleze masele.

Miercuri, 18 ianuarie, bula de pe Facebook s-a spart și din ea au ieșit mii de tineri în stradă să-și strige, din nou, indignarea față de politicienii care au vrut să ne dea, din nou, peste bot, strecurând două Ordonanțe de Urgență: a grațierii și cea care redefinește mai multe infracțiuni de corupție în favoarea inculpaților. Și mai important este că tinerii ăștia care „și-o ard toată ziua pe Facebook“ au realizat că Iohannis a obținut doar o amânare și că e nevoie de presiunea societății pentru a împiedica definitiv o astfel de mârlănie.

Și totuși există indivizi și televiziuni care nu consideră ăsta un motiv suficient de puternic pentru a ieși în stradă și susțin că fraierii care au protestat sunt niște propagandiști, plătiți de te miri cine, „niște naziști, niște cretini, niște animale“ – acestea sunt cuvintele lui Cătălin Beciu, până azi vicepreședintele ALDE, pentru că azi s-a autosuspendat chipurile pentru că „are nevoie de ridicare tuturor constrângerilor care l-ar putea împiedica să își exprime opiniile.“

Despre domnul Beciu pot spune doar că este un individ abject, care pe deasupra nu știe nici prea multă istorie. De asemenea, îl anunț că o să tot facă spume, mai ales duminică, și că ar trebui să iasă și dumnealui în stradă să vedem a cui scârbă e mai mare.

Revenind la miza titlului, haideți să vă spun ceva: am fost la protest aseară, așa cum am făcut-o de fiecare dată în ultimii ani, fără să fiu plătită, fără să fiu presată de „relee pe Facebook“. Am văzut în stradă oameni din toate categoriile – părinți cu copii, corporatiști, bătrâni, hipsteri, bărbați la costum – care strigau din toți rărunchii și cărora le-am citit în glas furia și frustrarea (pe care le simt și eu) că iar suntem luați de proști de către politicieni.

M-am întâlnit cu oameni pe care îi cunosc bine și știu sigur că nu au avut alt interes să urle ca nebunii la -5 grade că „vor democrație nu amnistie“. Oamenii ăștia nu sunt mânați de forțe ascunse cum le place unora să creadă, ci de scârbă și furie, oamenii ăștia s-au săturat să fie conduși de politicieni al căror unic interes este binele propriu și și-au dat seama că oricât de apreciat ești dacă îți aperi drepturile pe Facebook ești mult mai eficient dacă o faci în stradă. Și-au dat seama că vocea străzii chiar contează și poate face diferența.

Am în lista de prieteni de pe Facebook și oameni care nu-mi împărtășesc viziunile și văd că o dau înainte cu ironii la adresa „tinerilor frumoși și liberi“, susțin că protestatarii au fost intoxicați de presa de opoziție și că pe deasupra mai sunt și niște proști, care oricum n-au habar de politică. O să le dau un Breaking News: asta nu mai e de multă vreme politică, e hoție pe față și nu îți trebuie multe pentru a-ți da seama de acest lucru.

”Ordinul a fost dat de conștiința oamenilor, să vă intre bine în cap!”

Dacă ei nu văd nimic în neregulă cu faptul că indivizi precum Dan Voiculescu, Elena Udrea, Alina Bica, Gabriel Obrea, dar mai ales Liviu Dragnea ar beneficia de pe urma acestor OUG, e OK, e dreptul lor, așa cum este și dreptul nostru, al celor care cred că acești indivizi sunt principalul motiv pentru care România e în starea în care e, să împiedicăm prin orice mijloace să mai facă ei legea după bunul plac și în propriul interes.

Mai sunt și cei care cred că protestele nu au nicio relevanță și nu contează, dați-mi voie să mă îndoiesc. Da, prefer să mă plimb ca fraiera din Piața Universității până la Guvern, în fiecare seară dacă e nevoie, decât să stau acasă și să spun „oricum nu se va schimba nimic.“ Și dacă totuși se va schimba ceva? Lasă-mă să fiu naivă și să cred că vocea mea chiar contează. Lasă-mă să fac efortul ăsta pe lângă altele pe care le fac zilnic pentru a trăi într-o țară mai OK. Mi-am amintit de pancarta unui tip pe care l-am zărit miercuri: „Acasă-i cald și bine/Dar eu strig și pentru tine!“

Și ar mai fi un motiv pentru care oamenii au ieșit din case: s-au săturat de minciunile postului România TV! Acest post a întrecut de mult limita bunului simț, însă ieri a circulat pe Facebook o captură făcută de paginademedia.ro în care burtiera postului controlat de Ghiță titra ceva ce nu avea absolut nicio legătură cu realitatea, ci era fix pe dos. Sigur că abjecția a fost totală și în timpul protestelor au făcut anunțuri de genul: „Apărătorii dosarelor măsluite protestează acum“ și „Susținătorii lui Kovesi, în stradă: cine a dat ordinul“.

