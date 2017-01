Acesta este cel mai mare monitor 4K cu ecran curbat și este creat pentru profesioniști

Philips a lansat un monitor imens, dedicat profesioniștilor și amatorilor de multimedia deopotrivă. BDM4037UW – Philips Brilliance 4K Ultra HD LCD este cel mai mare monitor curbat 4K de pe piață care include și tehnologia Ultra Wide Color ce oferă un spectru de culori cât se poate de apropiate de realitate.

Noul monitor BDM4037UW vine echipat cu un panou de înaltă performanță ce livrează imagini la o rezoluție UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). În plus, acest ecran Philips utilizează o tehnologie avansată multi-domeniu de aliniere verticală, care are ca rezultat un raport de contrast foarte ridicat, static, pentru imaginile intense, vii și stralucitoare. De asemenea, datorită tehnologiei de gestionare și optimizare a pixelilor, ecranul are un unghi larg de vizualizare de 178/178 grade.

Față de precedentele modele de monitoare care ofereau o gamă de culori tipică Ultra Wide Color de 72% acesta oferă una de 85% din spectrul NTSC, afișând imagini cât mai aproape de realitate. Spre deosebire de îmbunătățirile care funcționează prin modificarea setărilor software-ului pentru a regla balansul de culoare, Ultra Wide Color este o caracteristică ce intensifică imaginile.

MultiView permite utilizatorilor să folosească până la patru surse video afișate pe ecran – toate în Full HD. Imaginile pot fi aranjate în două moduri diferite:

1) Modul Picture-by-Picture, care este util în sălile de comandă (control room) sau în utilizarea mai multor dispozitive cum ar fi notebook-uri alăturate pentru a susține o colaborare cât mai productivă. Acest mod împarte ecranul în mai multe secțiuni.

2) Modul Picture-in-Picture, ajută la urmărirea anumitor informații pe o mică fereastră în timp ce restul ecranului este ocupat de sarcinile principale.

Pentru prevenirea scintilației și a oboselii ochilor utilizatorilor, efecte care ar putea fi experimentate prin utilizarea altor modele de monitoare cu afișaje de tip LED-backlit, cel mai mare monitor curbat de pe piață la ora actuală vine echipat cu tehnologia Philips Flicker-free.

Monitorul Philips BDM4037UW va face ca imaginile și grafica să prindă viață indiferent de context, fie că utilizatorii au niște cerințe profesionale care necesită imagini extrem de detaliate pentru soluții CAD, fie programe de grafica 3D sau documente de calcul imense la locul de muncă.

Noul monitor Philips BDM4037UW va putea fi disponibil în magazinele de specialitate începând cu luna aceasta, la un preț recomandat de 3.369 lei.