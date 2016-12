Un zbor a fost întârziat din cauza unui hotspot numit ”Galaxy Note 7”

Un zbor al celor de la Virgin America s-a confruntat de curând cu o situație ciudată, din cauza unui hotspot numit Galaxy Note 7.

Scandalul uriaș care a luat naștere în acest an din cauza bateriilor problematice din telefoanele Samsung Galaxy Note 7 este deja extrem de cunoscut. Terminalele originale ajunse la utilizatori au explodat într-un număr atât de covârșitor, încât distribuția aparatului a fost oprită în fiecare colț al mapamondului, cu excepția Chinei, unde au fost folosite alte baterii. Din păcate pentru compania coreeană, nici terminalele noi nu au fost lipsite de probleme, șirul de explozii continuând.

Ulterior, Samsung a oprit complet producția telefonului, iar autoritățile din Statele Unite ale Americii au interzis pasagerilor să se urce la bordul avioanelor cu un Galaxy Note 7. În condițiile în care avem de-a face cu un dispozitiv care ar putea pune în pericol siguranța pasagerilor, vă puteți imagina cum a reacționat echipajul de la bordul unui zbor Virgin America atunci când au observat un hotspot numit ”Galaxy Note 7-1097”.

Open my laptop on the plane and notice a Galaxy Note 7 wifi hotspot https://t.co/y1csn9gOsZ pic.twitter.com/9Z5IJULuPs

