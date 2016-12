Superbook, dock-ul perfect pentru Android, întârzie câteva luni

În urmă cu aproape jumătate de an, am auzit prima oară despre Superbook. Proiectul idealist de pe Kickstarter se pare însă că are probleme.

Kickstarter este o platformă de crowdfunding care a facilitat împlinirea viselor unui număr foarte mare de mici antreprenori. Din păcate, aceeași platformă online a fost gazda unor eșecuri astronomice din cauza faptului că o ideea bună nu se poate transforma întotdeauna într-un produs de succes, iar uneori, nici măcar nu se poate materializa într-un produs. Nu putem decât să sperăm că întârzierea anunțată în urmă cu câteva zile pentru Superbook nu este una care se va repeta până când gadgetul va fi dat uitării.

În teorie suna perfect. Superbook a fost înfățișat ca fiind dock-ul perfect pentru terminalul vostru Android. Deși era format aparent doar dintr-o tastatură și un ecran, la 99 de dolari atingea performanța de a vă transforma telefonul într-un laptop perfect funcțional. În funcție de cât de performant vă era smartphone-ul, la fel de bine se mișca și dispozitivul din imagine. Practic, se folosea de procesorul și memoria RAM din dispozitivul vostru portabil.

Campania a fost una dintre cele mai de succes înregistrate vreodată pe Kickstarter. A atins pragul de aproape 3 milioane de dolari de la un număr de 16732 de persoane. Din păcate, se pare că termenul de livrare de februarie 2017 ce a fost anunțat în luna august a acestui an e nerealist. Ca urmare, noul termen de livrare este fixat pentru iunie 2017.

Partea bună este că realizatorii gadgetului au încercat să calmeze publicul prin aducerea unor argumente verosimile pentru acest gest. Aparent, la recomandarea producătorilor efectivi, au fost necesare câteva modificări de design pentru a facilitatea producția în masă. De asemenea, pentru că prețurile per componente au crescut, s-a alocat foarte mult timp găsirii de noi furnizori. Singura veste bună este că, în urma schimbărilor anunțate acum, persoanele din afara SUA nu vor mai plăti TVA sau vamă pentru acest produs atunci când va fi livrat.